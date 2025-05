Trumpov sin na udaru kritika zbog reakcije na Bidenovu bolest: 'To je nehumano'

Bivši američki predsjednik Joe Biden (82) bori se s agresivnim oblikom raka prostate. Njegov ured objavio je jučer dijagnozu, napomenuvši da se, iako se radi o agresivnijem obliku bolesti, može kontrolirati. Vijest je izazvala lavinu reakcija, pri čemu većina želi Bidenu dobro, ali nekolicina je upitala kako takav agresivan oblik raka nije dijagnosticiran dok je bio predsjednik SAD-a. To je pitanje postavio i najstariji sin predsjednika Donalda Trumpa, Donald Trump Jr.

Prije njegove kontroverzne objavio, oglasio se predsjednik Donald Trump te poručio: "Melania i ja smo ožalošćeni vijestima o nedavnoj medicinskoj dijagnozi Joea Bidena. Upućujemo najtoplije želje Jill i obitelji, i želimo Joeu brz i uspješan oporavak."

Nekoliko drugih osoba također je dovelo u pitanje vrijeme i transparentnost dijagnoze. Trump Jr. je na X-u napisao: "Ono što želim znati je kako je dr. Jill Biden propustila rak petog stadija s metastazama ili je ovo još jedan pokušaj zataškavanja???" Unatoč tome, Trump Jr. u drugoj je objavi na X-u napisao da se "100% slaže" s fotografijom na kojoj je pisalo: "Bez obzira na politiku, želimo mu brz oporavak!", prenosi Economic Times.

Mnogi su kritizirali njegovu objavu i ustvrdili kako je "sramotna". Uz to, bilo je i onih koji su naglasili kako Jill Biden ima titulu zbog toga što ima doktorat iz obrazovanja, a ne zato što je liječnica. "Čovjek se bori s rakom, a tvoj izopačeni odgovor je da optužiš njegovu suprugu za zataškavanje? To nije samo izopačeno – to je nehumano", stoji u jednom od komentara.

