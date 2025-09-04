Znanstveniku iz Rijeke dva milijuna eura za istraživanje ovih podražaja

Europsko znanstveno vijeće, ERC, odabralo je 478 znanstvenika koji rade u Europi a na početku su karijere koji će primiti ovogodišnje početne potpore, ERC Starting Grantove. S ukupnim financiranjem od 761 milijuna eura, ove potpore podržavaju izvrsnost u znanstvenim istraživanja u različitim područjima, uključujući fizikalne znanosti i inženjerstvo, životne znanosti te društvene i humanističke znanosti. Potpora će pomoći istraživačima na početku karijere da pokrenu vlastite projekte, izgrade istraživačke timove i slijede svoje najperspektivnije ideje. Među dobitnicima je i naš znanstvenik dr. Marko Šestan s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. On je dobio sredstva za projekt „Every smell you take” – Smell-induced conditioning of the immune system during infections. Objasnio nam je čime će se u tom projektu baviti. - Naše ponašanje ne nastaje u vakuumu, ono je duboko oblikovano prethodnim iskustvima. Svaki pojedinac koji je prošao kroz neugodno ili bolno iskustvo prirodno će težiti njegovu izbjegavanju u budućnosti. S druge strane, uspješno postizanje ciljeva ne samo da nas motivira, već i značajno povećava naše samopouzdanje. Ovi obrasci ponašanja nisu slučajni; oni su rezultat procesa poznatog kao bihevioralno uvjetovanje. Bihevioralno uvjetovanje prvi je znanstveno demonstrirao ruski fiziolog Ivan Pavlov. U svom slavnom eksperimentu, Pavlov je pokazao da se psi mogu uvjetovati da luče slinu na zvuk zvona, ako se taj zvuk dosljedno povezuje s dolaskom hrane. Ovaj jednostavan, ali revolucionaran pokus otvorio je vrata razumijevanju kako vanjski podražaji mogu oblikovati automatske fiziološke reakcije. Od tada, Pavlovljevi principi našli su primjenu u brojnim područjima — od psihologije i pedagogije do medicine i terapije. No ono što je posebno intrigantno jest činjenica da su kasnija istraživanja pokazala kako isti mehanizmi mogu utjecati i na imunološki sustav. Drugim riječima, moguće je da naš organizam ne reagira samo mentalno i emocionalno na uvjetovane podražaje, već i imunološki, kaže dr. Šestan. Međutim, nastavlja, jedno ključno pitanje ostaje otvoreno: mogu li se ti principi iskoristiti u borbi protiv patogena, odnosno u svrhu poboljšanja učinkovitosti cjepiva? Možemo li, primjerice, putem uvjetovanih refleksa potaknuti snažniji i brži imunološki odgovor tijekom infekcije ili imunizacije?

- Upravo to pitanje stoji u središtu ovog ERC Starting Grant projekta. Cilj istraživanja je ispitati može li se aktivacijom specifičnih uvjetovanih podražaja — poput zvuka, svjetla ili mirisa — modulirati imunološki odgovor organizma. Ako se pokaže da takav pristup može pojačati učinkovitost cjepiva ili ubrzati imunološku reakciju na infekciju, to bi moglo otvoriti potpuno novu dimenziju u dizajnu imunoterapija i preventivnih strategija. Ovaj projekt ne samo da spaja klasične principe bihevioralne znanosti s modernom imunologijom, već i postavlja temelje za interdisciplinarni pristup koji bi mogao imati dalekosežne implikacije za javno zdravstvo. U vremenu kada se suočavamo s novim patogenima i izazovima u imunizaciji, inovativni pristupi poput ovog mogu biti ključni za budućnost medicine, kaže znanstvenik iz Rijeke. Projekt će trajati tijekom 5 godina sa očekivanim početkom od 1. studenog 2025. godine. - Ukupna dodijeljena sredstva su 1,993,125 €. Uobičajena sredstva za ERC Strarting Grant iznose do 1,500,000,00. Međutim, ja sam tražio i dodatna sredstva za nabavku specijalne opreme što mi je u konačnici i odobreno od strane Europskog istraživačkog vijeća, kaže naš sugovornik dodajući kako je u sklopu ovog projekta planirano formiranje interdisciplinarnog tima koji će obuhvatiti različite razine stručnosti i odgovornosti. - Predviđeno je zapošljavanje jednog poslijedoktoranda. Uz njega, uključit ćemo dva doktoranda koji će aktivno sudjelovati u provođenju eksperimentalnih i analitičkih dijelova projekta, razvijati vlastite doktorske disertacije unutar projektne tematike te doprinositi objavi znanstvenih radova. Dodatno, jedno radno mjesto bit će rezervirano za administrativno osoblje koje će biti zaduženo za upravljanje financijskim aspektima projekta, uključujući budžetiranje, praćenje troškova, pripremu izvještaja te osiguravanje usklađenosti s propisima i pravilima EU. Time se osigurava efikasno i transparentno upravljanje resursima, što je ključno za uspješnu provedbu projekta, kaže dr. Šestan. Kao krajnji cilj ovog projekta ističe istraživanje mogućnosti primjene principa bihevioralnog uvjetovanja u modulaciji imunološkog odgovora, s potencijalom da se time unaprijedi učinkovitost cjepiva i terapija. Projekt nastoji otvoriti novu dimenziju u razumijevanju odnosa između ponašanja i fizioloških reakcija, posebno u kontekstu imunološkog sustava. - Ispitati može li aktivacija specifičnih uvjetovanih podražaja (npr. zvuk, svjetlo, miris) potaknuti snažniji i brži imunološki odgovor tijekom infekcije ili imunizacije, bio bi jedan od ključnih ciljeva projekta. Zatim je cilj i integrirati principe bihevioralne psihologije s modernom imunologijom, stvarajući temelje za interdisciplinarni pristup u medicinskom istraživanju. Razviti inovativne strategije za poboljšanje učinkovitosti cjepiva, koje bi se temeljile na uvjetovanim refleksima i neuroimunološkoj povezanosti. Također je cilj i doprinijeti javnom zdravstvu kroz potencijalnu primjenu rezultata u borbi protiv novih patogena i izazova imunizacije, govori ovaj riječki znanstvenik. Dodaje i da ako se pokaže da uvjetovani podražaji mogu pozitivno utjecati na imunološki odgovor, projekt bi mogao revolucionirati način na koji pristupamo prevenciji bolesti, dizajnu cjepiva i terapijskim intervencijama. - Time se otvara prostor za potpuno novu paradigmu u medicini, gdje se ponašanje i percepcija ne promatraju samo kao psihološki fenomeni, već i kao aktivni čimbenici u fiziološkom zdravlju, kaže. Dr. Marko Šestan je inače doktorirao kod prof. dr. sc. Bojana Polića, iskusnog virusnog imunologa na Medicinskom fakultetu u Rijeci, gdje je dr. Šestan već bio vrlo uspješan i gdje je publicirao prvoautorske radove u Immunity 2018, Nature Immunology 2024, te koautorske u Nature Immunology 2018 i Science Immunology 2023. Temeljem tih radova dobio je između ostalih Državnu nagradu za znanost u kategoriji znanstveno otkriće, Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za najboljeg mladog znanstvenika, Nagradu Medicinskog fakulteta u Rijeci za najboljeg mladog znanstvenika i prestižnu poslijedoktorsku stipendiju EMBO. - Nakon obrane doktorata 2018. godine, otišao je na poslijedoktorsko usavršavanje u laboratorij prof. Henrique Veiga Fernandesa u Champolimaud Center for Unknown, Lisabon, Portugal kao EMBO stipendist 2019. godine. U Lisabonu je radio na neuro-imuno-metaboličkim istraživanjima te je kao rezultat tog rada proizašao njegov prvoautorski rad u Science početkom ove godine. Na jesen 2023. se vraća na Medicinski fakultet u Rijeci gdje postaje docent na mom Zavodu za histologiju i embriologiju gdje postupno formira svoju liniju istraživanja koja se sjajnu uklapa u naše planove razvoja neuro-imuno-metaboličkih istraživanja.. ERC Starting grant će mu u tome jako pomoći jer će moći nabaviti novu opremu, dobiti nekoliko ljudi te imati siguran izvor sredstava za istraživanja, kaže nam prof. Polić.