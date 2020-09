Znanstvenici: Ovo je zabilježeno samo još jednom u povijesti

Sezona uragana je na vrhuncu, a na Atlanskom oceanu aktivno je čak pet tropskih ciklona istovremeno. Takvo nešto zabilježeno je tek drugi put u povijesti. Prvi put pet aktivnih tropskih ciklona istovremeno zabilježeno je na Atlantskom oceanu 1971. godine.

Trenutno su aktivni uragani Paulette i Sally te tropske oluje Teddy i Vicky i tropska depresija Bermuda. Vjetar, olujni valovi i vrlo obilne kiše koje ti tropski cikloni donose sa sobom vjerojatno će se nastaviti i u idućim danima, javlja 7News.

No, your eyes are not deceiving you. You are seeing, count 'em, FIVE different Tropical Cyclones in the Atlantic at the same time. This is something that has only happened one other time in recorded history! #Sally #Paulette #Rene #Teddy #TD21 (could be #Vicky later today) pic.twitter.com/meUY0BKAxy