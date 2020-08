Uragan Laura ojačao i pogodio SAD: Traju katastrofalne oluje i poplave, stanovništvo se evakuira

Uragan Laura pogodio je SAD i prešao u 4. kategoriju, a od sinoć se intenziviraju evakuacije stanovnika. Uragan se približava Louisiani, no u dijelovima SAD-a već su počele "katastrofalne oluje, ekstremni vjetrovi i poplave", izvijestio je Nacionalni centar za uragane.

Očekuje se da će se oluja tijekom sljedećih sati preseliti u unutrašnjost jugozapadne Louisiane, a u četvrtak krenuti prema sjeveru države. Središte oluje će u petak biti nad Arkansasom i Mississippijem, piše CNN.

Laura koja je u utorak bila na 845 km od Louisiane, donijela je snažne pljuskove i poplave na Haitiju i u Dominikanskoj Republici gdje je najmanje 24 ljudi izgubilo život. Na Kubi je prouzročila tek materijalnu štetu. U utorak je u Meksičkom zaljevu puhala brzinom od 120 km/h, prije nego što je zaprijetila saveznim državama Teksasu i Louisiani

Evakuacije stanovnika diljem obale

Od sinoć se intenziviraju evakuacije stanovnika obalnog područja jugoistočnog Teksasa. S otoka Galveston, južno od Houstona, evakuacije su počele u utorak ujutro, priopćile su lokalne vlasti. Za evakacije su na raspolaganju i autobusi teksaške hitne službe. Sveučilište A&M ispražnjeno je i u školama je otkazana nastava za ovaj tjedan.

Vršitelj dužnosti gradonačelnika, Craig Brown izjavio je u srijedu da su stanovnici surađivali u evakuaciji iako su neki željeli ostati u svojim domovima. "Ako ne žele otići to im je dopušteno, ali ih upozoravamo da im neće biti na raspolaganju hitne službe", rekao je.

Susjedni grad Crystal Beach je izgledao prazan, pišu lokalni mediji.

Conditions deteriorating rapidly in Lake Charles with winds gusting over 70 mph.

Prijeti i oluja Marco

Američkoj obali prijeti, u manjoj mjeri, i Marco koji je u nedjelju navečer oslabio u oluju.

Iznimno se rijetko događa da dva uragana ili dvije slične meteorološke pojave dolaze tako blizu jedna drugoj u Meksičkom zaljevu, kažu stručnjaci.

Razdoblje uragana na Atlantiku koje službeno traje od 1. lipnja do 30. studenog ove godine bi moglo biti posebno burno. NHC očekuje 25 ciklona od kojih je Laura 12. a Marco 13.

Over 24 hours, Laura rapidly intensified from a Category 1 hurricane without an eye to a Category 4 with a well-defined eye.