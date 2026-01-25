Kako Trump kreira politiku? Probudi se usred noći, nema s kime razgovarati pa svoje misli istrese na društvenoj mreži

Donald Trump ne ostavlja dojam čovjeka koji spava sa svojom suprugom. Isto se može reći i za Melaniju Trump, da ne ostavlja dojam žene koja spava s mužem u istom krevetu. Po riječima Trumpova neovlaštenog i senzacionalno upućenog biografa Michaela Wolffa, američki predsjednik vjerojatno spava s – hamburgerom. Voli, naime, da mu se omiljeno jelo donosi u krevet.
Prema teoriji koju su Wolff i novinarka Joanna Coles ovih dana ispričali u podcastu "Inside Trump's Head" (U Trumpovoj glavi) na Daily Beastu, predsjednik se katkad probudi usred noći, nema s kime telefonski razgovarati jer svi spavaju, pa onda istrese svoje misli na svojoj društvenoj mreži Truth Social, nakon čega se ostatak Amerike probudi, vidi što je Trump objavio i, s obzirom na to da je on ipak predsjednik SAD-a, počne to shvaćati ozbiljno, pa makar to bile i potpuno iznenađujuće besmislice. Nema tu neke politike u tradicionalnom smislu, više je riječ o tomu da politikom Bijele kuće i SAD-a postaje ono što on napiše na Truth Socialu, tek nakon što on to napiše, što predstavlja iznenađenje ne samo za ostatak Amerike i svijeta nego i za njegove najbliže suradnike.
