NEVJEROJATAN USPON

Bez užeta i zaštite: Amerikanac se popeo na najvišu zgradu Tajvana i sve snimio uživo

Climber Alex Honnold free soloing Taipei 101 Skyscraper
Foto: Ann Wang/REUTERS
1/40
VL
Autor
Eva Berišić
25.01.2026.
u 17:27

Honnoldov slobodni solo uspon na ovu ikoničnu građevinu u glavnom gradu Tajvana uživo je prenosio Netflix, uz zakašnjenje od deset sekundi.

Američki penjač Alex Honnold u nedjelju je preuzeo izazov uspona na najvišu zgradu Tajvana, Taipei 101, i to bez užeta i ikakve zaštitne opreme. Honnold je uspješno popeo neboder u tajvanskoj prijestolnici, pri čemu je povremeno morao zaobilaziti velike ukrasne strukture koje strše sa strane tornja, penjući se i povlačeći vlastitim rukama.

Zgrada broji 101 kat, a najzahtjevniji dio predstavlja srednji dio visok 64 kata, poznat kao „bambusove kutije“, koje daju zgradi prepoznatljiv izgled. Taj dio podijeljen je na osam segmenata, pri čemu svaki segment čini osam katova strmog, visećeg uspona, nakon čega slijede balkoni na kojima je penjač kraće odmarao tijekom uspona.

Honnoldov slobodni solo uspon na ovu ikoničnu građevinu u glavnom gradu Tajvana uživo je prenosio Netflix, uz zakašnjenje od deset sekundi. Uspon je, prvotno planiran za subotu, odgođen 24 sata zbog kiše, piše Euronews.

I dok je njegova avantura izazvala uzbuđenje, istovremeno je pobudila i zabrinutost zbog etičkih implikacija pokušaja tako visokorizičnog pothvata koji se prenosi uživo. Honnold nije prvi penjač koji je osvojio Taipei 101, no prvi je koji je to učinio bez užeta. Francuski penjač Alain Robert popeo se na ovu zgradu na Božić 2004. godine, u sklopu svečanog otvorenja tada najviše zgrade na svijetu.

Tajvan Taipei 101 uspon netflix Alex Honnold

