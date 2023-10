'Znakovito je da hrvatsku granicu prelaze mladi muškarci bez obitelji. To treba ispitati'

Zbog straha od ekstremističkih napada i povećanog priljeva migranata, Slovenija i Italija ponovno su uvele granične kontrole. Osim neugodnosti na prijelazima koji su još prošlog tjedna bili otvoreni i nenadgledani, ova odluka potegnula je mnoga pitanja vezana uz sigurnost EU ali i Hrvatskih granica.

Hrvatski eurozastupnik Predrag Fred Matić odgovorio je na pitanja o migracijskoj politici i sigurnosti granica za HRT. Istaknuo je zapanjujuću razliku između Hrvatske i Lampeduze koju je primijetio pri nedavnom posjetu tom otoku, navodeći da "Lampeduza nije ni 3 posto problema u odnosu na probleme Hrvatske, odnosno EU".

"Iznenadilo me da su tamo migranti obiteljski ljudi, ali ovdje je znakovito da hrvatsku granicu prelaze mladi muškarci, ljudi od 20 do 50 godina, i to bez obitelji. To je čudna stvar koju bi trebalo ispitati" smatra zastupnik SDP-a. Prema njemu, Hrvatskoj treba migrantska politika koju, kaže, trenutno nemamo.

Nije se složio niti s izjavama ministra Davora Božinovića koji je rekao da hrvatskoj ne treba pomoć Frontexa jer ima jednu od najjačih graničnih policija u Europi. "Mi smo najjužnija granica EU-a i naši policajci prenapregnuti su, ne mogu vjerovati da odbijamo ponudu Frontexa. Sedam tisuća policajaca ne može pokrivati tisuću kilometara granice, to je svima jasno" komentirao je Matić.

Kao jedan od glavnih propusta europske politike ističe to što ne djeluje na izvorištu problema koje on vidi u Srbiji, BiH i Crnoj Gori. "Oni imaju bezvizni režim prelaska granice za mnoge zemlje. Kada bi oni uvezli vizni režim za građane iz tih zemalja, to bi se već više od pola smanjio pritisak" zaključio je.

