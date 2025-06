Zmijolovci imaju pune ruke posla: Baranjac pronašao zmiju u autu, Brođanka u kuhinji, riđovke ubile dvije ovce

Prizor iz noćne more zatekao je jednog vozača ovog ljeta u Baranji. Dok je vozio, na vjetrobranskom staklu mu se ukazala zmija . Nekako se uspio dovesti u dvorište, no dan kasnije pojavila se u kabini vozila, odakle je dogmizala kroz ventilacijski otvor. Na kraju je po preporuci zmijolovaca uključio klima-uređaj da hladi i otvorio vrata, a kako ona ne voli hladnoću, jednostavno je pobjegla van. Ništa bolji prizor nije dočekao ni ženu iz okolice Slavonskog Broda, kojoj je u kuhinju ugmizala velika zmijurina. Žena je bila u panici, rekla je da više ne može mirno spavati i molila zmijolovce da što prije dođu i uhvate je. Pronašli su je zamotanu oko poslaganih boca s pićem u bifeu.

Neželjeni gmaz zavukao se i u skladište jedne trgovine. Djelatnice su rekle da više ne mogu raditi i poručile poslodavcu da će, ako ništa na učini, dati otkaz. Zmija im je stalno bila na pameti, sanjale su je noću. Da zmije mogu biti i opasne, govori najsvježiji slučaj iz Požeško-slavonske županije, gdje su otrovne riđovke izgrizle dvije ovce i usmrtile ih. Naime, ovce imaju manju tjelesnu masu i otpornost im je slabija nego kod ljudi, a kako uza sve to za njih nema ni protuotrova, u takvoj situaciji često podlegnu.

Iako su već naviknuli da ih s dolaskom ljeta i toplijeg vremena dočeka povećan broj intervencija, najpoznatiji hrvatski zmijolovci Vlado Lađarević i Darko Karamazan ovog su lipnja doista zatrpani poslom. S porastom temperatura neželjeni su gmazovi izašli iz svojih skrovišta i građani ih pronalaze gotovo svugdje – u ostavi, trosjedu, automobilu, šahtu, u travi, na cesti... – Izdvojio bih situaciju iz jedne općine u Brodsko-posavskoj županije, gdje smo morali više puta ići na isto mjesto. Naime, zmije su se jednostavno zalegle u vrhu septičke jame. Tu im je bio idealan prostor, budući da na imanju ispod kojeg se nalazi ta septička jama godinama nitko nije živio. Pronašli smo šest odraslih jedinki, ali nisu odmah htjele izaći van, pa smo morali dolaziti u četiri navrata kako bismo ih pohvatali – objašnjava zmijolovac Vlado Lađarević.

Iako se čini kako je na djelu prava najezda zmija u Hrvatskoj, u udruzi Zmijolovac navode kako je riječ o normalnom procesu. Vrijeme je u svibnju bilo hladnije nego inače, a onda je početkom lipnja naglo zatoplilo. Samim tim reptili su postali aktivniji i pokretniji, a još uvijek im je u tijeku i sezona parenja. Izlaze van, hrane se, pare, a ponekad su i neoprezne pa ih ljudi vide. – Uobičajeno je da ljudi uoče vrlo mali postotak zmija, svega oko 10 posto, dok preostalih 90 posto ne vidimo i jednostavno prođemo kraj njih jer se vješto skrivaju. Susreti su najčešći kada ljudi kose travu, kada zmije traže skroviše od vrućina ili kada traže hranu, jer one idu za glodavcima. A gdje god su ljudi, hrana i otpad, tu su i glodavci. Glodavaca se nikako ne možemo riješiti sami, zmije su te koje ih rješavaju – ističe Lađarević.

Zmijolovci upozoravaju na zabrinjavajući trend. Naime, u zadnje vrijeme primjetno je da ljudi sve više ubijaju ove životinje i tako remete biološki lanac. Jednostavno, one ih uznemiruju, boje ih se. Srećom, postoje i oni koji su svjesni korisnosti zmija pa zovu centar 112 ili izravno udrugu Zmijolovac, čiji članovi onda izlaze na teren, hvataju ih i izmještaju. Tako rješavaju ljudima problem, a ujedno i spašavaju te strogo zaštićene životinje.

Koliko su zmije bitne u prirodi, govori i to što većina ljudi voli rode, a rode se hrane zmijama. S druge strane, zmije na svom jelovniku najviše imaju glodavce, a glodavci su nam velik problem jer prenose opasne zarazne bolesti poput mišje groznice ili leptospiroze. Mala zmija od 30 centimetara pojede odraslog miša, a odrasla može pojesti dva štakora. To što ih imamo čak 15 vrsta pravo je bogatstvo.

– Ako vam zmija smeta na vašem posjedu, ako ste je zatekli u nekoj od prostorija, nikako je nemojte dirati. Ona bi vas mogla ugristi, ali ne zato što to želi, nego zato što se brani. I u toj svojoj obrani će vas ugristi ako joj za to pružite priliku. No ako se odmaknete od nje i ne dirate je, ona sigurno neće ići prema vama da vas napadne. Mi smo za nju predator i ona nas se boji. Nažalost, i ljudi su često uplašeni, jer ne razumiju da su i one životinje kao sve druge, samo što nemaju četiri noge i ne hodaju, nego gmižu – poručio je Lađarević.