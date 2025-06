Sparina i visoke temperature, a onda drastična promjena: Stižu nam pljuskovi s grmljavinom

Nedjelja donosi pretežno sunčano i vruće vrijeme, uz lokalne pljuskove u Gorskom kotaru, dok će u ostalim dijelovima zemlje prevladavati suho i stabilno. Temperatura zraka bit će visoka, osobito u Slavoniji, Baranji, Srijemu i središnjoj Hrvatskoj gdje će dnevne vrijednosti dosezati i do 31 °C, prognozira HRT.

U Slavoniji i istočnoj Hrvatskoj očekuje se uglavnom sunčano i vrlo toplo vrijeme, dok će u zapadnim krajevima prevladavati umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab, a jutarnje temperature u unutrašnjosti će se kretati od 13 do 15 °C. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj također će prevladavati sunčano, no uz umjeren razvoj oblaka sredinom dana mogući su kratkotrajni pljuskovi, posebice u Gorskom kotaru. Uz obalu će puhati slaba do umjerena bura ujutro, a tijekom dana jugozapadni vjetar. Najviše temperature bit će između 29 i 32 °C.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji se očekuje obilje sunca i vrućine, s dnevnim temperaturama od 30 do 34 °C. Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a more malo do umjereno valovito. Na krajnjem jugu Hrvatske vrijeme će biti sunčano, s burinom ujutro i vjetrom sa zapada i jugozapada tijekom dana.

Od ponedjeljka dolazi do naoblačenja s pljuskovima, osobito u unutrašnjosti i u gorju, a temperature će se spustiti. Uz naoblačenje će zapuhati umjeren sjeverni vjetar, a mjestimice su moguće i izraženije nestabilnosti praćene grmljavinom. U utorak će biti djelomično sunčano s rijetkim pljuskovima i malo svježije u odnosu na vikend. Srijeda donosi povratak pretežno sunčanog i toplijeg vremena.

Na Jadranu će ponedjeljak biti uglavnom sunčan, osim na sjevernom dijelu gdje se očekuju pljuskovi i grmljavina. U utorak su pljuskovi još mogući ponegdje, dok će srijeda donijeti stabilnije i vruće vrijeme. Na sjevernom Jadranu u ponedjeljak će zapuhati jaka do olujna bura, koja će se u utorak proširiti i na srednji Jadran, a u srijedu će postupno slabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar.