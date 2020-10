Zmajlović i Horvat sukobili se oko povlačenja novca iz EU: 'To je velika laž'

Utjecaj pandemije Covid-19 na gospodarstvo i kakve bi posljedice imao novi lockdown za kojim poseže velik broj europskih zemalja, teme su večerašnje emisije Otvoreno.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat i saborski zastupnik i član Predsjedništva SDP-a Mihael Zmajlović sukobili su se oko pitanja povlačenja novca iz EU fondova.

- Neke države su u puno goroj situaciji. Temelj kritike SDP-a je da je Vlada trebala puno ranije stvoriti puno čvršći zakonodavni okvir kako se građani ne bi nosili samo vlastitim procjenama, već da budu jasno propisane mjere i sankcije. Naš predsjednik je pozvao Plenkovića da otvori razgovore s oporbom da se vidi koji bi to bio okvir da se utječe na racio, a ne emocio. Ako se nastavi s ovako fleksibilnim pristupom, bojim se da bismo se mogli dovesti do lockdowna što bi bilo kobno za gospodarstvo. Ali opet napominjem za nas u SDP-u je zdravlje ispred svega. Poslije toga treba razgovarati kako se Hrvatska generalno priprema na ovakve udare i što će se dogoditi jednog dana kad se probudimo iz ovog stanja i kako će se koristiti sredstva iz EU fondova - kazao je Zmajlović.

- Premijer je već tri puta pozivao oporbu na dijalog, a oporba je sva tri puta okretala leđa. Korespondencija unutar saborskih klubova postoji. Sigurno je da želimo visoku dozu konsenzusa kod svih mjera koje se donose. Na našu žalost od oporbe imamo vrlo malo konstruktivnih prijedloga - replicirao je Horvat.

- Jednim dijelom je to točno što govorite, ali morate priznati da se situacija izmiče kontroli i Vlada reagira ad hoc. Stožer više nema povjerenje građana, a to je rezultat trivijalizacije. To je rezultat neefikasne borbe. Sada se nalazimo pred donošenjem vatrogasnih vjera. Idemo popraviti što se može. Nažalost ne možemo popraviti ono što se godinama akumuliralo, poput dugova u zdravstvu. Ponavljam, nalazimo se kontinuirano u situaciji da moramo gasiti požar, a da pri tome ništa nismo učinili da osiguramo da hrvatsko društvo bude spremno nositi se s ovakvim krizama. Nacionalna razvojna strategija je najavljena prekasno - odgovorio je Zmajlović.

Horvat je kazao da dvije brojke demantiraju u potpunosti sve što je Zmajlović rekao.

- Prvo, postotni udio povučenih sredstava koje je zatekla Vlada Oreškovića 2016. godine, a zatim i Plenkovića je na razini 7%, a danas je 105%. Realizacija koja je bila tada mizerna, danas je u segmentu isplaćenih sredstava danas je 44%. Financijska omotnica od 22,07 milijardi eura koja je predviđena do 2027. stvara pretpostavke da se sve što je opisano u strateškom dokumentu ostvari. Da smo naučili neke stvari koje u Vladi mandata Zorana Milanovića nismo znali, dokaz su ovi povučeni novci, gospodarski rast, umanjene javnog duga i da nije bilo Covida, i da se trend prošlih godina nastavio mi bismo išli na željeni rast od 5% - rekao je Horvat kada je je Zmajlović prekinuo s replikom:

- Kako onda objašnjavate to da smo na dnu ljestvice po korištenju EU sredstava? To je službena statistika Eurostata.

-Te floskule koje vi govorite su potpuni promašaj. To je velika laž - kazao je Horvat.

- Europska komisija laže, znači - upitao je Zmajlović.

- Ne. Vi to krivo iščitavate. Eurostat vam kaže da smo u zadnje dvije godine 5. po efikasnosti povlačenja novca - zaključio je Horvat.