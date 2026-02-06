Naši Portali
SLIJEDI PUT SVOJE KĆERI

FOTO I kraljica na vojnoj obuci: 'Sigurnost više nije zajamčena, odlučila je postati pričuvnica'

Obuka kraljice Maxime
Foto: Ministerie van Defensie
1/5
Autor
Robert Jurišić
06.02.2026.
u 11:22

Kraljevske obitelji diljem Europe imaju dugu tradiciju služenja u vojsci, ali tek nedavno i među ženama.

Kraljica Máxima, 54-godišnja supruga kralja Willema-Alexandera, ovaj je tjedan započela obuku kako bi postala pričuvna pripadnica vojske svoje usvojene domovine, dok nizozemska vojska nastoji povećati regrutaciju. - Budući da se sigurnost Nizozemske više ne može smatrati zajamčenom, Máxima je odlučila postati pričuvnica - priopćilo je Ministarstvo obrane nakon što je u srijedu započela obuku.

Očekuje se da će nova koalicijska vlada prisegnuti kasnije ovog mjeseca, a najavila je planove za povećanje broja pripadnika vojske s oko 80.000 na 122.000 osoba usred geopolitičkih nemira i ruskog rata u Ukrajini na istočnom rubu Europe. Kraljevska kuća Orange priopćila je da kraljica, 'poput mnogih drugih, želi dati svoj doprinos toj sigurnosti'. Máxima ovdje slijedi put svoje kćeri, piše Euronews.

Princeza Amalia, nasljednica nizozemskog prijestolja, prošlog mjeseca završila je osnovnu vojnu obuku kao dobrovoljna pričuvnica u vojsci. Glasnogovornik obrane Klaas Meijer pohvalio je odluku kraljice, rekavši da je pristupanje njezin vlastiti izbor, 'ali mi smo naravno vrlo ponosni što to radi i nadamo se da će drugi ljudi pomisliti: ‘hej, ovo je nešto što bih i ja mogao/la učiniti’'.

Ministarstvo obrane navodi da će njezina obuka obuhvatiti 'sve praktične i teoretske vojne komponente potrebne za postajanje pričuvnika. To uključuje fizičku otpornost, samoobranu, gađanje, čitanje karata i vojno pravo'. Nakon završetka obuke dobit će čin potpukovnika i 'bit će raspoređena gdje god bude potrebno', priopćilo je ministarstvo obrane. Kraljevske obitelji diljem Europe imaju dugu tradiciju služenja u vojsci, ali tek nedavno i među ženama. Prije pet godina princeza Elisabeth, nasljednica belgijskog prijestolja, prijavila se na godinu dana vojne škole u Bruxellesu kako bi se pripremila za svoje kraljevske dužnosti.

