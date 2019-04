Zlatar joj otkrio istinu o zaručničkom prstenu: Razmišljam o tome da sve otkažem...

Kada je riječ o zaručničkom prstenju, žene su dosta osjetljive. Neke vjeruju kako se na zaručnički prsten treba potrošiti najmanje jedna mjesečna plaća, a mnogima je bitna i veličina kamena koji će dobiti.

No, ako si to ne mogu priuštiti, muškarci prije svega trebaju biti iskreni prema djevojci koju prose.

Kolumnistica Natalie Bencivenga šokirala se kada joj je zlatar otkrio kako kamen na njezinu prstenu nije dijamant nego mnogo jeftinija verzija, kubični cirkon, piše Mirror.

– Bila sam posramljena. Zaručnik me iznenadio prstenom i ne mogu vjerovati da je to učinio. Kada sam ga suočila s istinom, samo je slegnuo s ramenima i rekao da bi ga pravi dijamant stajao malo bogatstvo te koja je uopće razlika – napisala je Bencivenga i dodala kako se pitao tko će uopće znati razliku.

– On ne shvaća zašto sam uzrujana. Uzrujalo me to što mi je lagao. Spremna sam sve otkazati. Što bih trebala učiniti? – upitala je ona svoje čitatelje.

– To je znak ljubavi i odanosti jedno prema drugome. Ako je lažan, može značiti da je i vaša veza prevara. Ne bih htjela započeti život s nekim tko će mi lagati samo kako bi sebi olakšao stvari. O čemu će mi još onda lagati? – nastavila je ona.

Dok brojne njezine čitateljice smatraju kako pretjeruje, bilo je onih koje su je podržale.

– Namjerno te prevario. Izostavljanje istine isto je što i laganje i stvarno mislim da bi trebala razmisliti je li to osoba s kojom želiš provesti ostatak života – jedan je od komentara.

