Zlata Đurđević o sukobu Plenkovića i Milanovića: Nije mi ugodno biti u ovome svemu

Iako je premijer Plenković u nekoliko navrata naglasio kako ne može podržati kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda prof. Zlatu Đurđević zato što je pristala biti dijelom nezakonite procedure, Đurđević je za RTL Direkt objasnila kako to nije istina.

- Ja sam znala da je ovo politički izbor i da ću nastojati biti nepristrana s obzirom na ugled funkcije za koju sam se javila. Nije mi ugodno biti u ovome svemu, ali pokušavam se držati van svega. Ne mislim komentirati postupke ni jednog ni drugog i moram reagirati jedino onda kada se govore neke neistine o meni. Pisala sam taj program znanstvenim pristupom. Sada se ti neki dijelovi, koji govore o uzrocima sadašnjeg stanja, koriste protiv mene. Vidi se iz programa da ja nisam pokušala pridobiti niti politiku niti sud i mislim da nema osnova da se tvrdi da sma ja nešto napisala što nisam. Ja nisam rekla da politika bira suce, no za razliku od EU, kod nas će se dogoditi da će sud izgubiti sav legimitet. Bitan je i članak 4. gdje se spominje kontrola sudstva, no meni zaista nije jasno kako se sada ta kontrola provodi, kazala je prof. Đurđević.

Kao i u svom programu, kritizirala je trenutno sudstvo te kazala kako bi postupak odabira suca trebao biti transparentan i javan gdje će se cijeniti stručnost sudaca.

- Nažalost, trenutno imamo situaciju u kojoj suca bira Državno sudbeno vijeće i to glasovanje je tajno, od 11 članova 7 njih su suci. U zapadnim demokracijama kada i imate neka Vijeća, ona su najčešće sastavljena od članova iz nekih drugih struka. Primjerice, u Španjolskoj je predsjednik Vijeća predsjednik države, no ne znam kako bi to prošlo kod nas, napominje.

- Ja se nisam javila na prvom natječaju, kao ni mnogi drugi koji su kvalificirani za to. Bila sam u jednom drugom postupku, za sutkinju ELJSP, no ovo je postupak u kojem imate ovlaštenog predlagatelja i u tom aspketu ja se nisam bila dužna javiti. On je mene u ožujku pitao želim li biti kandidatkinja i kazala sam da hoću. Nigdje u zakonu ne piše da sam se ja morala javiti na prvom natječaju. Ja sam objekt postupka, a kako sam mogla prekršiti zakon? Ne može politika preuzeti pravo da odlučuje o zakonitosti. Ja pozivam da se podnese prijava da se vidi u čemu sam ja to nezakonito postupila, pozvala je Đurđević.

Izjave da je 'prodavačica boze' nije htjela komentirati te je kazala kako ju to ne zanima.

- Ne povlačim se, napisala sam taj program i potrudila sam se. Neću se više javljati na natječaj. No, moram samo napomenuti da Zakon o sudovima ne predviđa da nakon kraja godine zamjenik predsjednika suda može i dalje obavljati tu funkciju. Dakle imat ćete vlast koja nema nikakvi legimitiet, pa ne znam kako možete imati povjerenje u takvo nešto, govori.

Jandroković o Milanoviću: Klatara po Hrvatskoj cijeli dan i lupeta čitav niz besmislenih uvreda