Živkovića opet poslali na psihijatrijsko vještačenje jer je razbio dvojezičnu ploču

Ni šest godina otkako je Vukovarac Marijan Živković (80) razbio dvojezičnu ploču na zgradi PP-a Vukovar sudski postupak za to kazneno djelo još nije završen. Poslije oslobađajuće presude na Općinskom sudu u Vukovaru uslijedila je žalba DORH-a kojom je postupak ponovno vraćen u Vukovar gdje je jučer i održana prva rasprava u ponovljenom postupku.

– Ne pristajem ni na kakvu aboliciju jer nisam nikoga ubio. Ne tražim nikakvo oslobađanje ako to nije pravda. Možda su te ploče i postavljene pravno, ali netko je u državi kriv što su postavljene po noći, a preko toga ja nisam mogao prijeći. Uostalom, koliko je granata palo na Vukovar, a sve su one bile ispisane ćirilicom – rekao je Živković ispred suda gdje se okupilo 50-ak osoba kako bi mu dali podršku. Kaže i da je sutkinja naložila još jedno psihijatrijsko vještačenje poslije kojega bi trebala biti donesena sudska presuda. Naime, prvo vještačenje, prema kojemu je oslobođen, reklo je da je Živković bio neubrojiv, dok je drugo pokazalo da je bio djelomično ubrojiv.

– Ako se Hrvati ne probude i ne uhvate stvar u svoje ruke, bit će velika Srbija, na čemu oni stalno i rade. Ako u Vukovaru bude ćirilica, doći će i u Zagreb – rekao je Živković.

Osobe koje su bile u sudnici tijekom suđenja kažu i da mu je sutkinja prebacila što pokazuje slike svojih sinova stradalih u ratu navodeći da se tuga i bol drže u srcu. Sutkinja je isto tako rekla i da je prije ovog suđenja dobivala uznemiravajuće i prijeteće poruke iz dijaspore. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ironično je upozorio na izniman angažman DORH-a na procesuiranju svih onih koji su razbijali dvojezične ploče gdje je Marijan Živković posljednji u nizu od njih ukupno 30-ak koji su već osuđeni.

– Šest godina čovjeka se razvlači, ruši mišljenja sudskog vještaka. Ukupno je do sada 30-ak osoba osuđeno za razbijanje dvojezičnih ploča. Većini je presuda bila uvjetni zatvor od 6 do 12 mjeseci, u zadnja četiri slučaja ta presuda bila od 3 do 4 godine zatvora uvjetno. U isto vrijeme saborski zastupnici nazivaju Hrvatsku ustaškom državom i na to nema reakcija – rekao je predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Vukovara Franjo Šoljić.