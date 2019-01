Zima pokazuje zube: Stiže polarna hladnoća, evo dokad će se zadržati

Ako vam je dosad bilo hladno, onda se dobro pripremite za ono što nas očekuje. Već je danas za većinu jadranske obale istaknut crveni alarm zbog snažne bure koja puše, a za promet su zatvoreni i dijelovi autoceste A1, no vrijeme će biti još nepovoljnije.

– Na Jadranu će vjetrovito biti i u prvom dijelu petka, a zatim će vjetar oslabjeti. U nedjelju će ponovno zapuhati umjerena, ponegdje i jaka bura. Pritom će biti djelomice sunčano, oblačnije na sjevernom dijelu, a povremeno može biti slabe kiše, pa i poneke pahulje snijega. Bit će hladno, najmanje u nedjelju. Početkom novoga tjedna većinom suho, ali ponovno hladnije – najavila je u prognozi za HRT meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak. Pravo zimsko vrijeme, kaže, očekuje se na kopnu.

– Na kopnu do kraja tjedna i početkom novoga slijedi pravo zimsko vrijeme – umjereno do pretežno oblačno i hladno, povremeno sa slabim snijegom te zamjetnijim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom u petak te ponovno u nedjelju, vjerojatno i ponedjeljak – ističe.

>> Pogledajte zrnati snijeg koji je pao u Zagrebu

Danas je u jutarnjim satima u Zagrebu pao snijeg. No, snijeg koji je pao izgledao je vrlo neobično.

Danas je u jutarnjim satima u Zagrebu pao snijeg. No, snijeg koji je pao izgledao je vrlo neobično.

I portal Severe Weather Europe najavljuje polarnu hladnoću koja bi mogla potrajati sve do sredine siječnja. Očekuje se da će temperature biti niže od prosjeka za ovaj dio godine.

Najavili su i snažnu buru u iduća dva do tri dana, a mogući su udari vjetra do 150 kilometara na sat na Kvarneru, ali i u Dalmaciji.

Foto: Screenshot

RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar upozorila je pak na jak vjetar. Kaže kako smo naviknuli na jake udare vjetra, no ističe da je noćas srednja brzina dosegnula 115 kilometara na sat.

Na orkanske udare vjetra smo, kind of, navikli. No noćas je srednja brzina dosegnula 115 km/h. To je stvarno rijetko, da ne kažem zanimljivo. I samo za pišljivi metar po sekundi slabije od 1. kat. Saffir-Simpsonove skale. Elem, malo je falilo da imamo uragan u zadarskom zaleđu. pic.twitter.com/E3BynkjNb6