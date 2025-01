Smrznute ptice padale su s neba, drveće je pucalo od mraza, a stotine tisuća ljudi je umrlo: Nitko ne zna zašto

U noći s 5. na 6. siječnja 1709. godine, Europa se probudila zu nezapamćenu hladnoću koja je potrajala naredna tri mjeseca i ušla u povijest kao najhladnija zima u 500 godina. Od Skandinavije do Italije i od Engleske do Rusije, kontinent je bio okovan ledom u događaju koji će postati poznat kao "Le Grand Hiver" ili "Velika zima". Temperature su pale do nezamislivih razina, dosežući i do -40°C u nekim dijelovima Europe. U Engleskoj je znanstvenik William Derham zabilježio najnižu temperaturu koju je ikada izmjerio od početka svojih mjerenja 1697. godine. Čak i u Francuskoj, gdje je klima općenito blaža, temperature su pale toliko nisko da se smrznulo vino u bocama. Ljudi su svjedočili kako se njihov dah pretvara u led, a ptice su padale smrznute usred leta.

Prirodne pojave bile su zapanjujuće: Baltičko more bilo je zaleđeno četiri mjeseca, Venecijanske lagune pretvorile su se u klizališta, rijeke poput Rajne i Rone bile su zaleđene, čak su i mediteranske luke poput Marseillea bile okovane ledom. Drveće je pucalo od mraza, a crkvena zvona su se lomila. Seljaci su pronalazili svoje kokoši smrznute na granama gdje su spavale, a vukovi su, gonjeni glađu, ulazili u sela i gradove.

Francuska je bila posebno teško pogođena. Prema nekim procjenama, samo tamo je umrlo oko 600.000 ljudi, cijena žitarica porasla je šest puta, Pariz je bio odsječen od opskrbe tri mjeseca, a kralj Luj XIV. organizirao je dijeljenje kruha kako bi spasio stanovništvo. Obitelji su spavale u istom krevetu kako bi se ugrijale, a mnogi su bili prisiljeni spaliti svoj namještaj za grijanje. Ekstremna zima imala je dalekosežne posljedice na europsku povijest. Doprinijela je porazu švedske vojske u Velikom sjevernom ratu, uzrokovala je masovne migracije stanovništva, potaknula je razvoj novih poljoprivrednih praksi i dovela do porasta nacionalizma u mnogim zemljama.

Čak ni plemstvo nije bilo pošteđeno. Vojvotkinja od Orléansa pisala je kako se smrzava unatoč tome što sjedi kraj vatre, zamotana u krzno, sa zatvorenim vratima. Plemići su nosili višestruke slojeve odjeće i držali grijače za ruke ispod svojih kaputa. Ipak, siromašni su patili najviše - mnogi su bili prisiljeni jesti juhu od paprati i formirati bande koje su pljačkale pekare. Ljudi su kuhali čaj od slame i kore drveća kako bi preživjeli.

Znanstvenici još uvijek nisu sigurni što je točno uzrokovalo ovu ekstremnu zimu. Među teorijama su vulkanske erupcije koje su blokirale sunčevu svjetlost, Maunderov minimum - period smanjene solarne aktivnosti, te neuobičajeni obrasci strujanja zraka u atmosferi. Velika zima 1709. godine ostaje zapamćena kao jedan od najekstremnijih klimatskih događaja u europskoj povijesti.

