Zgrožena Splićanka opisala iskustvo s plaže: 'Čim sam ušla u kabinu začujem njegovo stenjanje'

Zgrožena Splićanka podijelila je neugodno iskustvo s plaže Žnjan na kojoj je bila u nedjelju s dvoje djece. Kako je opisala, sve je bilo dobro dok nije otišla do kabine za presvlačenje.

- Krenula sam se prevući i ugledam da su vrata jedne kabine napola otvorena. Taman da ću ući kad s vrata ugledam korpulentnijeg muškarca i vidim da se čudno ponaša. Brzo zatvorim vrata. Za to vrijeme oslobodila se kabina do njega i uđem u nju. Čim sam ušla u kabinu začujem njegovo stenjanje! Bilo je jasno što radi. Zgrozila sam se, odvratno. Raditi to na javnom mjestu usred bijela dana. Moja 12-godišnja kćer se trebala presvući nakon mene, samo sam je uhvatila za ruku i povukla za sobom na plažu - ispričala je žena za Slobodnu Dalmaciju.

Zapitala se gdje su komunalni redari ili netko tko bi uveo red na plaži, a dodaje i kako je tamo situacija s čistoćom sve gora. - Kabine smrde na izmet i urin, šporke su. Doslovce vam se gadi ući u njih - opisala je.