ZET objavio važne informacije. U centru Zagreba obustavit će se promet

Iz Zagrebačkih električnih tramvaja javljaju da će doći do nove regulacije prometa. Zbog održavanja utrke “Zagrebački noćni cener”, u nedjelju 9. studenoga, od 18.20 do 20.15 sati bit će obustavljen tramvajski promet Trgom bana Josipa Jelačića te će tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:



Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jkićeva - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

U 19 sati će na nekoliko minuta, do prolaska svih trkača, tramvajski promet biti obustavljen. Korisnike mole za razumijevanje.