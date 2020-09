Žestoko popljuvao hotel na internetu, pa mu sad prijete dvije godine u zatvoru

Amerikanac Wesley Barnes napisao je nedavno poprilično negativne recenzije o resortu Sea View. U tom trenutku nije znao kako bi zbog toga mogao završiti u zatvoru na čak dvije godine ako bude proglašen krivim.

Naime, s obzirom na to da Tajland ima mali broj oboljelih od koronavirusa, kod njih cvjeta domaći turizam, što podjednako koristi lokalnom stanovništvu i strancima koji žive na Tajlandu. Barnes, koji inače živi na Tajlandu, posjetio je u srpnju resort Sea View nakon čega je napisao na internetu kako osoblje nije prijateljski raspoloženo te kako postoje hoteli s puno boljim osobljem. On je navodno optužio hotel na TripAdvisoru za moderni oblik ropstva.

– Nemojte spavati tu. Nemojte dati podršku modernom ropstvu tajlandskog naroda. Osoblje je ovdje neprijateljski nastrojeno zbog menadžmenta – napisao je u recenziji koja je bila skinuta s interneta zbog kršenja pravila TripAdvisora, prenosi Daily Mail.

Policija je uhitila Barnesa nakon što je resort podignuo tužbu protiv njega te ga vratila u Koh Chang, gdje je bio nakratko ispitan, zatim pušten uz jamčevinu.

Resort tvrdi kako su se za tako oštar postupak odlučili nakon što je Barnes tjednima pisao cijeli niz negativnih recenzija na različitim stranicama.

– Odlučili smo se za tužbu čiji je cilj odvratiti ga od takvih postupaka s obzirom na to da bi on mogao nastaviti pisati negativne recenzije u budućnosti – naveli su iz resorta ističući kako su pokušali doći do Barnesa prije nego što su podnijeli tužbu protiv njega.

Istaknuli su da je objavljivao negativne recenzije u razmaku od jednog do dva tjedna na različitim portalima s očitom nakanom difamacije. Naveli su kako su u nekoliko navrata pokušavali doći do njega kako bi spor riješili mirnim putem, međutim do toga nije došlo. Resort Sea View tvrdi da je do svega došlo nakon što je osoblje navodno bilo nekulturno prema Barnesu zbog nesporazuma oko plaćanja pića.

Barnes je optužbe odbacio. On pak tvrdi da recenzija zbog koje ga tuže nikad nije bila objavljena već je ostala u nacrtu. Tamo se, kako kaže, koristio izrazom moderno ropstvo. Međutim, to je učinio u kontekstu rasprave s menadžerom s kojim se sukobio jer smatra da tu postoji određeni oblik mentaliteta gospodar/rob.

Tajland je notoran kad je riječ o zakonima za difamaciju. Dugi niz godina ti zakoni su žestoko kritizirani od međunarodnih organizacija koje tvrde da je to oružje u rukama lokalnih moćnika.

