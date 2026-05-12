Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
FOTO Snažno nevrijeme hara Hrvatskom: Tuča pogodila dijelove zemlje, jedna osoba lakše ozlijeđena
FOTO/VIDEO Olujno nevrijeme stiglo u Zagreb. Padaju stabla, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Pogledajte posljedice nevremena u Zagrebu! Auti ostali zarobljeni pod granama, objavljena i dramatična fotografija udara munje
Ovaj dio Zagreba je najteže stradao, a jedna osoba je i ozlijeđena u nevremenu!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKA POD UDAROM

FOTO/VIDEO Pravi zimski uvjeti na cestama: U Lici i na Sljemenu pao snijeg, na A3 se prevrnuo kamion

Snijeg u Lici
Foto: Čitatelj
1/8
VL
Autor
Mateja Papić
12.05.2026.
u 17:05

U Zagrebu je jedna osoba lakše ozlijeđena, dok je na autocesti A3 promet u prekidu zbog prevrtanja teretnog vozila

Promjenjive vremenske prilike koje su danas zahvatile veći dio Hrvatske uzrokovale su brojne poteškoće u prometu i povećan broj intervencija žurnih službi. Dok su sjeverni krajevi zemlje pogođeni snažnim nevremenom, Liku su zahvatile snježne oborine koje su na cestama stvorile zimske uvjete. Prema podacima Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, u kratkom je vremenu zaprimljen velik broj dojava građana, a službe su na terenu od ranih poslijepodnevnih sati.

Zbog prometne nesreće na dionici između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca, promet na autocesti A3 trenutno je u potpunosti obustavljen. Do nesreće je došlo nakon prevrtanja teretnog vozila. Prema informacijama Hrvatskog autokluba, formirala se kolona duga oko pet kilometara, a na terenu je Sisačko-moslavačka policija koja provodi očevid radi utvrđivanja okolnosti nesreće i organizacije sigurnog uklanjanja vozila. 

Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 250 poziva građana, a najveći dio dojava odnosi se na srušena stabla, oštećenja krovova te probleme na elektroenergetskoj mreži. Na području grada Zagreba, u četvrti Tuškanac, jedna je osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane. Zabilježen je i požar krovišta obiteljske kuće, koji su vatrogasci brzo stavili pod kontrolu.

Snijeg u Lici

Nevrijeme je pogodilo i šire područje središnje Hrvatske. U Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježeno je desetak intervencija zbog srušenih stabala i lokalnih poplava, dok su u Sisačko-moslavačkoj županiji najčešće prijave bile vezane uz oštećenja krovova i prekide u opskrbi električnom energijom.

U Lici su, pak, obilne snježne oborine u kratkom vremenu stvorile otežane uvjete na cestama, što je dodatno usporilo promet i otežalo kretanje vozila. Snijeg je u utorak zabilježen i na području Sljemena. Sve nadležne službe i dalje su angažirane na sanaciji posljedica nevremena. Civilna zaštita apelira na građane da budu posebno oprezni, izbjegavaju parkiranje ispod stabala te prate službene upute i prometne informacije.

FOTO/VIDEO Porušena stabla, vodovi, blokiran promet : Metropola se tek oporavila od nevremena, a opet kaos
Snijeg u Lici
1/36
Ključne riječi
snijeg nevrijeme

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Svirko
Svirko
17:53 12.05.2026.

Ma kakvi zimski uvjeti. Malo kišice i odmah drama kako da je smak svijeta...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!