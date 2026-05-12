FOTO/VIDEO Pravi zimski uvjeti na cestama: U Lici i na Sljemenu pao snijeg, na A3 se prevrnuo kamion

Promjenjive vremenske prilike koje su danas zahvatile veći dio Hrvatske uzrokovale su brojne poteškoće u prometu i povećan broj intervencija žurnih službi. Dok su sjeverni krajevi zemlje pogođeni snažnim nevremenom, Liku su zahvatile snježne oborine koje su na cestama stvorile zimske uvjete. Prema podacima Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, u kratkom je vremenu zaprimljen velik broj dojava građana, a službe su na terenu od ranih poslijepodnevnih sati.

Zbog prometne nesreće na dionici između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca, promet na autocesti A3 trenutno je u potpunosti obustavljen. Do nesreće je došlo nakon prevrtanja teretnog vozila. Prema informacijama Hrvatskog autokluba, formirala se kolona duga oko pet kilometara, a na terenu je Sisačko-moslavačka policija koja provodi očevid radi utvrđivanja okolnosti nesreće i organizacije sigurnog uklanjanja vozila.

Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je oko 250 poziva građana, a najveći dio dojava odnosi se na srušena stabla, oštećenja krovova te probleme na elektroenergetskoj mreži. Na području grada Zagreba, u četvrti Tuškanac, jedna je osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane. Zabilježen je i požar krovišta obiteljske kuće, koji su vatrogasci brzo stavili pod kontrolu.

Nevrijeme je pogodilo i šire područje središnje Hrvatske. U Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježeno je desetak intervencija zbog srušenih stabala i lokalnih poplava, dok su u Sisačko-moslavačkoj županiji najčešće prijave bile vezane uz oštećenja krovova i prekide u opskrbi električnom energijom.

U Lici su, pak, obilne snježne oborine u kratkom vremenu stvorile otežane uvjete na cestama, što je dodatno usporilo promet i otežalo kretanje vozila. Snijeg je u utorak zabilježen i na području Sljemena. Sve nadležne službe i dalje su angažirane na sanaciji posljedica nevremena. Civilna zaštita apelira na građane da budu posebno oprezni, izbjegavaju parkiranje ispod stabala te prate službene upute i prometne informacije.