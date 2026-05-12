Dabro govorom izazvao burne reakcije u Saboru: 'Hrvati, u subotu u 16.30 stanite u tišini dvije minute'

Saborski zastupnik Josip Dabro (Klub DP-a) pozvao je u utorak hrvatski narod da 15. svibnja, u 16.30 sati, u vrijeme kada je „1945. posljednji hrvatski vojnik na Bleiburškom polju položio oružje“, zastane na dvije minute u tišini, a biskupe Katoličke crkve da oglase zvona na crkvama. Poziv je uputio hrvatskom narodu u zemlji i izvan nje, a učinio je to u saborskom govoru na slobodnu temu. „Pogledajmo u oči djevojčice iz Hude Jame, mladića iz maceljskih dubina, oslušnimo vrisak djevojčica i dječaka na obroncima Medvednice. Neka svi zastanemo i odamo počast svojim precima“, izjavio je zastupnik.

Sve nositelje lokalne vlasti pozvao je da ulicama i trgovima daju imena žrtava jugoslavenskog komunizma. „Pozovimo Hrvatsku da odbaci s ulica i trgova ime kreatora zla – Josipa Broza Tita“, poručio je. Dabro je svojim izlaganjem izazvao lavinu reakciju zastupnika, a među prvima onih iz redova SDP-a. „Hrvatska vojska '90-ih sigurno nije slijedila snove ustaša ni njihov put, nju je vodio partizan Franjo Tuđman i slijedila je njegov put“, kazao je Denis Kralj.

Ivanu Marković (SDP) ne čudi „da već osuđeni prijestupnik ponovno veliča poražene ideologije“, ali ju je zanimalo što Dabro ima reći na ponovno imenovanje Nediljka Dujića u Hrvatske šume, protiv kojeg je bio dok je obnašao ministarsku funkciju. „Hoćete li pozvati na minutu šutnje za sve institucije koje ste HDZ i vi zarobili“, upitala je DP-ovog zastupnika. Mostov Marin Miletić uzvratio je da bi ljevica napokon trebala priznati zločinački jugoslavenski, komunistički režim, a Stipo Mlinarić (DP) ustvrdio kako je zvijezda petokraka na kapama Josipa Broza Tita, Šljivančanina i Ratka Mladića potpuno identična - "zločinačka i ništa drugo".

Ideološke podjele izazvalo je i izlaganje Dragane Jeckov (Klub SDSS-a) koja je rekla da je prije nekoliko dana srušen spomenik žrtvama ustaškog terora u Sloboštini, što je, upozorila je, duboko uznemirilo srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Navevši da je taj čin osudila i Požeška biskupija, kazala je i da taj spomenik nije predstavljao ni prijetnju niti provokaciju. Pozvala je nadležne institucije da poduzmu sve što je potrebno te pronađu i kazne odgovorne za taj vandalski čin. DP-ov Mlinarić kazao je kako je Jeckov zadnja osoba koja može govoriti o kulturi sjećanja i spomenicima jer joj nije smetao mauzolej Vukašinu Šoškočaninu. Jeckov mu je uzvratila da bi trebao govoriti o rastu inflacije, zapuštenom poljoprivrednom zemljištu i slično, a ne samo o 1991. te ga pozvala da izađe "iz rova" u kojemu je zapeo.