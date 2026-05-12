Jeste li vidjeli ovu ženu? Štefanija je nestala u Zagrebu: 'Boluje od demencije, provjerili smo sve bolnice'

Zagrebačka policija traga za 84-godišnjom Štefanijom Krecić, koja je nestala u nedjelju, 10. svibnja 2026., nakon što se udaljila s adrese na Križnoj cesti u Zagrebu. Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi zagrebačkoj, a potraga je u tijeku.

Prema službenim podacima, riječ je o hrvatskoj državljanki rođenoj 1942. godine, visokoj 165 centimetara, srednje tjelesne građe, prosijede kose i plavih očiju. U trenutku nestanka navodi se da je bila odjevena u plavu kariranu košulju dugih rukava, zeleni pleteni prsluk, crne hlače te tamnoplave sandale, a oko vrata nosila je crveno-bijelu vezicu.

Posljednji je put viđena u nedjelju predvečer na području Savice, u blizini kluba Močvara. Obitelj ističe kako Štefanija boluje od demencije, zbog čega je njezino zdravstveno stanje narušeno. "Otišla je u šetnju u nedjelju, 9. svibnja predvečer, kao i inače u to vrijeme. Nestala je na području Savice, negdje oko kluba Močvara. Pati od demencije, zbog čega smo jako zabrinuti. Nazvali smo sve bolnice u Zagrebu, ne znamo više što da radimo, zato apeliramo na sugrađane", poručila je zabrinuta obitelj za Večernji list.

Iz obitelji upozoravaju kako je riječ o osobi narušenog zdravstvenog stanja te mole građane da obrate pozornost na eventualna kretanja starije žene na području Zagreba. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, a građani koji imaju bilo kakve informacije mole se da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.