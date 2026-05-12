Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
FOTO Snažno nevrijeme hara Hrvatskom: Tuča pogodila dijelove zemlje, jedna osoba lakše ozlijeđena
FOTO/VIDEO Olujno nevrijeme stiglo u Zagreb. Padaju stabla, tramvaji stoje, ovako izgleda situacija u centru
FOTO Pogledajte posljedice nevremena u Zagrebu! Auti ostali zarobljeni pod granama, objavljena i dramatična fotografija udara munje
Ovaj dio Zagreba je najteže stradao, a jedna osoba je i ozlijeđena u nevremenu!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBITELJ TREBA VAŠU POMOĆ

Jeste li vidjeli ovu ženu? Štefanija je nestala u Zagrebu: 'Boluje od demencije, provjerili smo sve bolnice'

Štefanija Krecić
Foto: nestali.gov.hr
VL
Autor
Večernji.hr
12.05.2026.
u 16:02

Posljednji je put viđena u nedjelju predvečer na području Savice, u blizini kluba Močvara

Zagrebačka policija traga za 84-godišnjom Štefanijom Krecić, koja je nestala u nedjelju, 10. svibnja 2026., nakon što se udaljila s adrese na Križnoj cesti u Zagrebu. Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi zagrebačkoj, a potraga je u tijeku.

Prema službenim podacima, riječ je o hrvatskoj državljanki rođenoj 1942. godine, visokoj 165 centimetara, srednje tjelesne građe, prosijede kose i plavih očiju. U trenutku nestanka navodi se da je bila odjevena u plavu kariranu košulju dugih rukava, zeleni pleteni prsluk, crne hlače te tamnoplave sandale, a oko vrata nosila je crveno-bijelu vezicu.

Štefanija Krecić
Foto: nestali.gov.hr

Posljednji je put viđena u nedjelju predvečer na području Savice, u blizini kluba Močvara. Obitelj ističe kako Štefanija boluje od demencije, zbog čega je njezino zdravstveno stanje narušeno. "Otišla je u šetnju u nedjelju, 9. svibnja predvečer, kao i inače u to vrijeme. Nestala je na području Savice, negdje oko kluba Močvara. Pati od demencije, zbog čega smo jako zabrinuti. Nazvali smo sve bolnice u Zagrebu, ne znamo više što da radimo, zato apeliramo na sugrađane", poručila je zabrinuta obitelj za Večernji list.

Iz obitelji upozoravaju kako je riječ o osobi narušenog zdravstvenog stanja te mole građane da obrate pozornost na eventualna kretanja starije žene na području Zagreba. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, a građani koji imaju bilo kakve informacije mole se da obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Ključne riječi
nestali štefanija krecić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!