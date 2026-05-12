Planirali ste ljetovati povoljnije? Hrvatska je upravo proglašena najskupljom u Europi

Ako je netko mislio da će ove godine uštedjeti na ljetovanju tako da umjesto apartmana odabere kampiranje u Hrvatskoj, novo europsko istraživanje moglo bi ga neugodno iznenaditi. Kampiranje, koje se godinama smatralo pristupačnijom opcijom odmora, danas je u pojedinim dijelovima Europe postalo pravi luksuz, a Hrvatska se prema najnovijim podacima našla na samom vrhu liste najskupljih kamping destinacija na kontinentu.

Prema istraživanju booking platforme Camping.info, koja je analizirala cijene noćenja u oko 20 tisuća kampova diljem Europe, prosječna cijena noćenja za dvije osobe, uključujući parcelu, kamp-prikolicu, struju i lokalne pristojbe, u 2026. godini kreće se od 14,38 do čak 41,26 eura. Upravo je Hrvatska zauzela prvo mjesto s prosječnom cijenom od 41,26 eura po noćenju, odmah ispred Italije koja bilježi prosjek od 41,21 euro.

Za usporedbu, prosječna cijena kampiranja u Švicarskoj iznosi 38,47 eura, u Francuskoj 33,20 eura, Španjolskoj 30,25 eura, Austriji 28,40 eura, Njemačkoj 26,18 eura, Nizozemskoj 24,31 euro, Švedskoj 23,15 eura, dok je u Poljskoj prosjek svega 20,10 eura. Vrlo visoko na ljestvici nalazi se i Slovenija s prosječnom cijenom od 40,56 eura. Tako su među najskupljim kamping destinacijama Europe upravo Hrvatska, Italija, Slovenija, Švicarska i Austrija.

Unatoč rastu cijena, iz Camping.info poručuju kako kampiranje i dalje može biti isplativa opcija za odmor, osobito za one koji pažljivo planiraju putovanje i biraju manje popularne destinacije izvan glavnih turističkih ruta. Direktor platforme Maximilian Möhrle istaknuo je kako se troškovi mogu smanjiti korištenjem raznih pogodnosti, popusta i programa za kampere.

No, kada se detaljnije pogledaju cijene u hrvatskim kampovima tijekom vrhunca sezone, jasno je zašto mnogi turisti posljednjih mjeseci komentiraju kako kampiranje više nije “jeftinija varijanta” ljetovanja. Tako smo istražili cijene kampova na Jadranu za kraj srpnja, odnosno razdoblje špice turističke sezone. Na Pagu smo pronašli kamp u kojem parcela za dvije osobe, koja uključuje prostor za šator ili kamp-kućicu, zajedničku kupaonicu, tuševe, prostor za sjedenje, toaletni papir i sredstvo za dezinfekciju ruku, stoji čak 56 eura po noćenju za oko 80 četvornih metara prostora.

Zanimljivo je da se na istoj lokaciji mogao pronaći i apartman za oko 90 eura po noćenju, koji uključuje veliki bračni krevet, privatnu kuhinju i kupaonicu, balkon, klima-uređaj, TV ravnog ekrana, terasu, roštilj i besplatni Wi-Fi. Drugim riječima, razlika između klasičnog smještaja i same kamp parcele više nije toliko velika kao nekada.

U drugom kampu koji smo istražili, četiri noćenja za dvije osobe na parceli iznosila su ukupno 410,52 eura, što znači da jedno noćenje stoji više od 102 eura. U cijenu su uključeni priključci za vodu i struju, mogućnost boravka kućnih ljubimaca, blizina mora te parcela za šator veličine između 9 i 25 četvornih metara. Zanimljivo je i da cijena dodatno raste s većim brojem osoba.

Ponuda kampova danas je daleko luksuznija nego prije nekoliko godina pa tako pojedini kampovi nude različite kategorije parcela, od standardnih mjesta sa strujom po cijeni od 30 eura dnevno, do luksuznih parcela uz more koje dosežu i više od 80 eura po danu. Neke uključuju privatne jacuzzije, roštilje, kuhinje, stolove, pa čak i parcele od 400 četvornih metara smještene u prvom redu do mora.