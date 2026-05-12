rat oko izbora sudaca

Plenković uzvratio oporbi: 'SDP i Možemo okupiraju institucije. Žele biti nešto u budućnosti, ali načekat će se'

Zagreb: Izjava Andreja Plenkovića nakon predsjedništva HDZ-a
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
12.05.2026.
u 15:47

Premijer Plenković optužio je lijevu oporbu za licemjerje i svjesnu opstrukciju rada Ustavnog suda

Premijer Andrej Plenković rekao je u utorak da će parlamentarna većina podržati Mirtu Matić za novu predsjednicu Vrhovnog suda, dok istovremeno lijeva oporba, prvenstveno Možemo! i SDP, blokira izbor sudaca Ustavnog suda, te ih prozvao da su oni ti koji žele okupirati institucije. "Cijela lažna teza oporbe i dijela njihovih odvjetnika u javnom prostoru - da mi okupiramo institucije, u biti pada u vodu. Oni koji žele okupirati institucije su lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se", rekao je Plenković nakon sudjelovanja na svečanoj sjednici u povodu obilježavanja Dana Dubrovačko-neretvanske županije.

Novinari su premijera upitali kakav rasplet situacije oko Ustavnog suda očekuje, na što im je premijer odgovorio da trebaju "staviti pritisak" na lijevu oporbu koja je pristala na kandidate u Turskoj. Kada se SDP-ov potpredsjednik saborskog Odbora za Ustav Poslovnik i politički sustav Saša Đujić vratio u Zagreb, dodao je, onda je dobio direktivu od Možemo! da ne pristanu. "Mi ćemo podržati gospođu Matić, koju osobno poznajem, da bude predsjednica Vrhovnog suda, a ekipa iz SDP-a i Možemo! svjesno ide u opstrukciju. Ponašanje koje će Ustavni sud ostaviti krnjim, nepopunjenim", istaknuo je Plenković.

Naveo je kako je oporba cijelo vrijeme tražila neovisne stručnjake, iskusne ljude te ozbiljne ljude s integritetom. "Dobili su, što se tiče našeg prijedloga, suca s Vrhovnog suda, uglednog odvjetnika iz Zagreba, ni jedan ni drugi nikakve veze nemaju ni s politikom, ni s parlamentarnim većinom, ni bilo kojom strankom, dobili su svog favorita. Ni to im nije dobro", rekao je. Dodao je i kako oporba "zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol" blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci. "Em blokiraju izbor preostala tri suca, em paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe. To je ključ da narod, ljudi, birači shvate tko je taj tko blokira institucije i tko ih u biti želi okupirati", ocijenio je Plenković.

Ključne riječi
Mirta Matić Andrej Plenković

