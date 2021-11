Žena ogorčena na supruga: 'Umro mi je član obitelji, a on mi je rekao da pogodim tko'

Korisnici Reddita ostali su u šoku nakon što je jedna žena ispričala kako joj je suprug otkrio da joj je preminuo jedan član obitelji.

Naime, suprug joj nije odmah htio reći tko je preminuo nego je odlučio s njom odigrati igru 'pogodi tko'.

Uznemirena žena podijelila je svoje iskustvo na Redditu te je otkrila kako je bila riječ o njezinom 21-godišnjem bratu koji je poginuo u prometnoj nesreći na motociklu.

Međutim, za njegovu smrt prvi je saznao suprug žene te joj to nije htio reći na normalan način nego ju je tjerao da pogađa.

- Živim tri grada dalje od ostatka svoje obitelji i nisam za to saznala odmah. Suprug me tada zvao i pitao me zašto se nisam javila na mobitel kada me sestra zvala. Rekla sam mu da mi se mobitel punio i upitala ga zašto je njega zvala. Rekao mi je da je saznao da je jedan član obitelji preminuo. Počela sam se tresti i čekala sam da mi kaže, no on me tada upitao 'pogodi tko'. Rekla sam mu da prestane i da mi smjesta kaže, no on je nastavio. Počela sam galamiti na njega i prekinula sam mu te sam nazvala sestru koja mi je rekla da je riječ o mom najmlađem bratu - ispričala je žena te dodala kako je odmah sjela u automobil i otišla kod svoje obitelji, a supruga nije htjela čekati.

Šest sati vozila je sama do svoje obitelji, a suprug se naljutio na nju jer je otišla bez njega pa se sada pita je li to trebala učiniti.

- Moj suprug je znao koliko mi je stalo do brata, a on se naljutio na mene jer sam otišla sama. Rekla sam mu da se nije mogao tako igrati mojim osjećajima na što mi je on rekao da mi nije htio odmah reći da ne budem istraumatizirana već je htio da polako saznam - ispričala je žena i dodala kako se još nije vratila kući.

Mnogi su je u tome podržali i složili se da je muž bio bezosjećajan i nerazuman.

- Kako bi ti 'pogodi tko' moglo pomoći? Trebala bi u svojim mislila procesuirati smrti svih članova obitelji dok ne pogodiš koji je pravi?! - upitao se jedan korisnik.