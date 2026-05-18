Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POČIVALA U MIRU

Preminula Lea Devčić Conjar, psihologinja koja je svojom životnom pričom rasplakala cijelu Hrvatsku

Lea Devčić Conjar
Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
18.05.2026.
u 15:29

Zagrebačkoj psihologinji dijagnosticiran je prije pet godina rijedak i agresivan Ewingov sarkom kostiju, a bolest je otkrivena nakon gotovo godinu dana nespecifičnih simptoma i brojnih pretraga.

U 37. godini života preminula je psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja Lea Devčić Conjar, čiju je dugogodišnju i tešku borbu s agresivnim karcinomom pratila i hrvatska javnost. Vijest o njezinoj smrti objavila je obitelj na društvenim mrežama. Obitelj je navela kako je Lea preminula 15. svibnja, okružena najbližima u svom domu. 

"S velikom tugom i ljubavlju dijelimo vijest da je naša voljena Lea preminula. Sprovod je u srijedu, 20. svibnja, u 14 sati u Velikoj dvorani krematorija na Mirogoju. Poštujući Leinu želju, molimo vas umjesto cvijeća, tko želi, uplatu udrugama Krijesnica, Sve za nju i Nismo same", napisali su iz obitelji.

"Bila je spremna na odlazak i potpuno mirna, premda ni u jednom trenu nije izgubila svoju želju za životom po kojoj ste ju svi poznavali. Ostala je lucidna gotovo do samog kraja, premda joj je posljednja dva dana bilo teško ostati budna jer joj se tijelo polako gasilo. Bilo joj je važno da ode u krugu svojih voljenih, bez patnje i dostojanstveno, točno kako se i ostvarilo. Po svom ćejfu, baš kako je i živjela. Nije nas napustila niti izgubila bitku s bolešću, ona je živjela snažnije i sjajnije od mnogih, puninom svoga bića. Upravo tom puninom, i tragom koji je ostavila u svakome od nas, nastavlja živjeti i dalje utkana u nama", stoji u emotivnoj poruci obitelji.

Da podsjetimo, zagrebačkoj psihologinji dijagnosticiran je prije pet godina rijedak i agresivan Ewingov sarkom kostiju, a bolest je otkrivena nakon gotovo godinu dana nespecifičnih simptoma i brojnih pretraga. Od trenutka dijagnoze prošla je kroz iznimno zahtjevno liječenje, uključujući više ciklusa kemoterapije, transplantaciju matičnih stanica, operaciju potkoljenice, zračenja te operaciju pluća, uz trajne posljedice i invaliditet.

Budući da standardne terapije više nisu davale rezultate, pokrenula je crowdfunding kampanju za prikupljanje 100.000 eura za personalizirano liječenje i razvoj cjepiva protiv tumora u suradnji s međunarodnim medicinskim timovima. Kampanja je uspješno provedena, no unatoč svim naporima i borbi, bolest je, nažalost, na kraju bila jača.

Ključne riječi
Lea Devčić Conjar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!