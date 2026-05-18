Preminula Lea Devčić Conjar, psihologinja koja je svojom životnom pričom rasplakala cijelu Hrvatsku

U 37. godini života preminula je psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja Lea Devčić Conjar, čiju je dugogodišnju i tešku borbu s agresivnim karcinomom pratila i hrvatska javnost. Vijest o njezinoj smrti objavila je obitelj na društvenim mrežama. Obitelj je navela kako je Lea preminula 15. svibnja, okružena najbližima u svom domu.

"S velikom tugom i ljubavlju dijelimo vijest da je naša voljena Lea preminula. Sprovod je u srijedu, 20. svibnja, u 14 sati u Velikoj dvorani krematorija na Mirogoju. Poštujući Leinu želju, molimo vas umjesto cvijeća, tko želi, uplatu udrugama Krijesnica, Sve za nju i Nismo same", napisali su iz obitelji.

"Bila je spremna na odlazak i potpuno mirna, premda ni u jednom trenu nije izgubila svoju želju za životom po kojoj ste ju svi poznavali. Ostala je lucidna gotovo do samog kraja, premda joj je posljednja dva dana bilo teško ostati budna jer joj se tijelo polako gasilo. Bilo joj je važno da ode u krugu svojih voljenih, bez patnje i dostojanstveno, točno kako se i ostvarilo. Po svom ćejfu, baš kako je i živjela. Nije nas napustila niti izgubila bitku s bolešću, ona je živjela snažnije i sjajnije od mnogih, puninom svoga bića. Upravo tom puninom, i tragom koji je ostavila u svakome od nas, nastavlja živjeti i dalje utkana u nama", stoji u emotivnoj poruci obitelji.

Da podsjetimo, zagrebačkoj psihologinji dijagnosticiran je prije pet godina rijedak i agresivan Ewingov sarkom kostiju, a bolest je otkrivena nakon gotovo godinu dana nespecifičnih simptoma i brojnih pretraga. Od trenutka dijagnoze prošla je kroz iznimno zahtjevno liječenje, uključujući više ciklusa kemoterapije, transplantaciju matičnih stanica, operaciju potkoljenice, zračenja te operaciju pluća, uz trajne posljedice i invaliditet.

Budući da standardne terapije više nisu davale rezultate, pokrenula je crowdfunding kampanju za prikupljanje 100.000 eura za personalizirano liječenje i razvoj cjepiva protiv tumora u suradnji s međunarodnim medicinskim timovima. Kampanja je uspješno provedena, no unatoč svim naporima i borbi, bolest je, nažalost, na kraju bila jača.