Sad je dosta! Macronovi žestoko uzvraćaju udarac kako bi zaustavili teorije zavjere, a meta je ova osoba

Francuski predsjednički par, Emmanuel i Brigitte Macron, odlučio je stati na kraj teorijama zavjere te su na sudu u Delawareu podnijeli tužbu za klevetu, piše BBC. Meta je politička komentatorica i podcasterica Candace Owens, koja tvrdi da je Brigitte Macron rođena kao muškarac.Cilj tužbe je, kako navode, zaustaviti nemilosrdnu kampanju laži.

U tužbi na 218 stranica stoji da je Owens vodila kampanju "globalnog poniženja" radi promocije svog podcasta. Njene tvrdnje opisane su kao čudne i klevetničke, uključujući i onu da je 72-godišnja Brigitte rođena kao Jean-Michel Trogneux, što je ime njenog brata. Navodi se da je Owens izvrnula njihov brak i obitelj u grotesknu priču, što je rezultiralo nemilosrdnim zlostavljanjem na globalnoj razini. Središte spora je Owensina osmodijelna serija na YouTubeu "Becoming Brigitte" te njene objave na mreži X, gdje je izjavila da je spremna riskirati cjelokupnu profesionalnu reputaciju za tu tvrdnju. Njen glasnogovornik poručio je da je tužba pokušaj zastrašivanja i napad na pravo slobode govora, jer je Macron navodno odbila zahtjeve za intervju.

This episode is blowing up so I just want to say—After looking into this, I would stake my entire professional reputation on the fact that Brigitte Macron is in fact a man. Any journalist or publication that is trying to dismiss this plausibility is immediately identifiable as…