Žena koja je Šešelju prodala kuću u Hrtkovcima: I da sam znala, svejedno bih prodala

‘Iz Hrtkovaca ću ganjati Haaški sud i odmarati se’

Nakon kupnje kuće u Hrtkovcima, Šešelj je rekao da će u njoj biti smještena podružnica SRS-a, ali i glavni ured za njegovu obranu pred sudom u Haagu.

– To je lijep kraj, idem tamo gdje me ljudi vole i svatko zna. Narod me dočekao s oduševljenjem, a televizije koje su slale ekipe u Hrtkovce da snime neku negativnu reakciju imale su muke da to i naprave. Ondje ću provoditi dosta vremena i odmarati se u miru i tišini. Iz Hrtkovaca ću ganjati Haaški sud. Čim stigne presuda, podnijet ću zahtjev da mi se omogući redoviti pravni lijek u 3. stupnju – najavio je Šešelj.