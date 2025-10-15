Žena iz Škotske hitno sletjela avionom u Zagreb: 'Ležala je bez svijesti'

Žena iz Škotske, Gina Thomson (66) iz Dundeja, trenutno se bori za život u Hrvatskoj nakon što je doživjela simptome slične gripi i srušila se tijekom povratnog leta iz Turske. Naime, Gina je 9. rujna letjela za Edinburgh nakon tjedan dana odmora s prijateljicama kada je iznenada pala u nesvijest. Posada aviona pokušavala joj je pružiti prvu pomoć 45 minuta, a zrakoplov je morao izvanredno sletjeti na zagrebački aerodrom, udaljen 1.500 milja od planirane destinacije.

Hitna pomoć je Ginu prevezla u KBC Zagreb, gdje je odmah smještena na odjel intenzivne njege i spojena na respirator, piše britanski portal The Sun. S njom je putovala i njezina dugogodišnja prijateljica Aileen Willard, koja je opisala dramatične trenutke za britanski Daily Record: “Bili smo u zračnoj luci i Gina je imala simptome gripe. Nije bilo neuobičajeno jer je nekoliko dana kašljala. Na letu sam zaspala, a probudila sam se dok su mi tresli noge i vidjela Ginu kako leži na sredini prolaza i pružaju joj reanimaciju, bila je bez svijesti.”

Kasnije se otkrilo da je Gina, koja je putovala bez osiguranja, bolovala od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) i upale pluća. Nakon tjedana neizvjesnosti, Gina je napokon došla svijesti i skinuta je s respiratora, no i dalje je ozbiljno bolesna. Trenutno se bori s bronhitisom i sada diše uz pomoć traheostomije. Aileen je dodala: “Sada je dobro, ali ponekad joj se zdravstveno stanje naglo pogorša. Znamo da je u najboljim mogućim rukama tamo, ali trebamo je vratiti kući svojoj obitelji.”

Liječnici kažu da je Gina sada sposobna putovati kući, ali samo uz stručnu medicinsku pratnju, što bi njezine bližnje moglo stajati i do 25.000 funti. Aileen je naglasila: “Britanska ambasada ne može financijski pomoći u ovom slučaju. Hitno trebamo osigurati da se vrati svojoj obitelji. Gina je dobra, brižna i vesela osoba koja nije zaslužila da joj se odmor ovako završi. Sve što želimo je da bude kod svojih voljenih za Božić i da se oporavi u poznatom okruženju.”

Pokrenuta je internetska humanitarna akcija kako bi se prikupila sredstva za njezin povratak kući. Glasnogovornik britanskog Ministarstva vanjskih poslova i razvitka izjavio je: “Podržavamo britansku državljanku koja je hospitalizirana u Hrvatskoj i u kontaktu smo s lokalnim vlastima.”