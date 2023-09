Žena ispričala kako 'trikovima' jeftinije kupuje na samoposluzi pa dobila kritike: 'To je protuzakonito!'

Žena u Australiji nedavno je zatražila savjet vezano uz kupovinu na samoposlužnoj blagajni, odjeljku kojeg većina većih trgovina u svijetu i Hrvatskoj ima kako bi ubrzala redove za kupovinu. Naime, žena je tako za pravnu kolumnu portala News.com.au ispričala kako njena prijateljica 'trikovima' prolazi jeftinije kada koristi samoposlužnu blagajnu.

- Prijateljica mi je nedavno kazala kako redovno prilikom korištenja samoposlužne blagajne kupuje nešto skuplje povrće, poput avokada, a na blagajni ga registrira kao luk. Ona kaže da to nije krađa jer svejedno plaćaš te da trgovine same uračunavaju gubitke zbog prevara tijekom kupovine. Osim toga, kaže da svi to rade! Ja sam sigurna da je to krađa, ali mi ona ne vjeruje. Kakvi su zakoni po tom pitanju i može li moja prijateljica završiti u zatvoru? - ispričala je Kayla te zatražila pravni savjet.

Autori kolumne odgovorili su na Kayline nedoumice, jasno joj davajući do znanja kako je to itekako kršenje zakona, a bude li njena prijateljica ili netko takav uhvaćen, ''mala je vjerojatnost da će se uspjeti izvući''.

POVEZANI ČLANCI:

- Trgovina može pozvati policiju ako misle da je kupac varao. Uhvate li ga, kupac mora platiti puni iznos i ispričati se trgovini, a ponovi li to više puta, mogao bi završiti u zatvoru zbog krađe, pojašnjavaju stručnjaci u Australiji.

Također pojašnjavaju kako su trgovine razvile tehnologiju kojom se važu proizvodi kako bi se prevare barem djelomično suzbile. Osim toga, tu je i poruka ''Neočekivani proizvod u zoni pakiranja'' koja jasno daje do znanja da nešto možda nije u redu.

- Je li ušteda nekoliko dolara na avokadima zaista vrijedna tog rizika? - zapitali su se.

>> VIDEO Ljudi pitaju za cijenu i odu: Zbog poskupljenja povrća odustaje se i od zimnica