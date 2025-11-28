Žena danima slušala jezivo grebanje u zidu, mislila je da su miševi, a kad je pogledala unutra ostala je bez riječi

Čuti grebanje iz zidova može biti znak da imate miševe u kući. Miševi se vole skrivati na tamnim i toplim mjestima, a ako ih imate u domu, najčešće ćete ih čuti kako grebu ispod podnih dasaka ili u zidovima noću, kada su najaktivniji. Ostali znakovi prisutnosti miševa uključuju izmet te masne tragove uz zidove gdje je njihovo krzno ostavilo otisak. No jedna je žena, koja je mislila da ima miševe u kući, doživjela pravi šok kada je otkrila da nešto sasvim drugo uzrokuje grebanje koje je čula u zidu, piše Mirror. Mila Sophie podijelila je video na TikToku u kojem je rekla da je jedne noći čula grebanje iz ventilacijskog okna za grijanje te otvorila mala vrata, očekujući vidjeti miša ili štakora. Ali kad je otvorila okno, ugledala je nešto sasvim drugo – hrčka. Hrčak je ostao potpuno ukočen kad su se vrata otvorila, šokiran što je njegovo skrovište otkriveno. Mila ga je uspjela izvući i staviti u kantu, gdje ga je nahranila komadićima mrkve i drugog povrća.

U drugom videu Mila je rekla da ne zna otkud hrčak, ali pretpostavlja da pripada nekome iz njezine zgrade te da je nekako pobjegao i završio u ventilacijskom oknu. Dodala je i da je grebanje slušala danima, ali svaki put kada bi provjerila okno, nije bilo ničega. "Od utorka slušam to grebanje u zidu, a mačke bi poludjele kad bi ga čule. Malo me bilo strah sama ga otvoriti, pa sam čekala svog zaručnika da dođe kući. Ali svaki put kad bi on došao, zvukovi su nestali i nismo mogli ništa vidjeti", rekla je. Mila je također otkrila da su ona i njezin zaručnik sada postavili obavijest u zgradi sa pitanjem je li nekome nestao hrčak, kako bi ga mogli vratiti vlasniku, ali zasad nitko nije odgovorio. "Za sada živi u našoj tuš-kabini i nadamo se da će se vlasnik javiti. Moj zaručnik je razgovarao i s nekoliko susjeda, ali nitko ne traži hrčka", dodala je.

Komentatori na objavi potaknuli su Milu da brine o hrčku dok se ne pronađe vlasnik, a ako to ne bude moguće, zamolili je da ga zadrži. No upozorili su je da pripazi na mačke, jer slina mačaka može biti otrovna za glodavce. Jedna je osoba napisala: "Jadni mali hrčak. Drago mi je da si mu pomogla!" Drugi je dodao: "Molim te, ne dopusti mački da dođe u kontakt s njim. Mačja slina je otrovna za glodavce i može ga ubiti". Treći je komentirao: "Izgleda da je dosta debeo, sigurno su ga dobro hranili. Nadam se da će uskoro biti vraćen svojim ljudima – izgleda jako dobro socijalizirano i uopće nije prestrašen".