Veterinar je otkrio: 'Ovu pasminu psa nikada ne bih imao, iako je slatka i dobra s djecom'

Neki psi posebno su poznati po svojoj nježnosti i strpljenju s djecom, zbog čega postaju idealni članovi obitelji. Njihova odanost, prijateljska narav i sposobnost prilagodbe čine ih izvrsnim pratiteljima malih članova kućanstva, pomažući u stvaranju sigurnog i zabavnog okruženja za igru i učenje.Veterinar je otkrio koju pasminu psa nikada ne bi imao, unatoč tome što misli da su "preslatki" i "odlični s djecom". Dr. Ben Simpson-Vernon, poznat kao Ben The Vet na TikToku, redovito dijeli savjete o krznenim prijateljima i nudi smjernice vlasnicima kućnih ljubimaca o tome kako se najbolje brinuti za njih.

U nedavnoj objavi, Ben je otkrio jednu pasminu psa koju apsolutno voli, ali koju sam nikada ne bi mogao imati. Veterinar je rekao da ne bi mogao imati kavalirskog španijela kralja Charlesa zbog njihovih brojnih zdravstvenih problema. "To je moja omiljena pasmina, ali kao veterinar ga nikada ne bih nabavio. To su najslađi psi, odlični su s djecom i osobno to ne kažem ni za jednu drugu pasminu. Također privlače divne i brižne vlasnike. Točno znam zašto ljudi vole ove pse jer ih i ja volim, ali njihovi zdravstveni problemi su toliko brojni, ozbiljni, bolni i rašireni. Ako su uzgojeni u krivim rukama, ovi psi mogu biti izuzetno loši", objasnio je stručnjak. Simpson-Vernon je objasnio da je razlog zašto su kavaliri tako preslatki njihov izgled, piše Daily Express.

"Njihov slatki izgled dolazi s cijenom jer je njihova lubanja premalena da bi primila mozak, što uzrokuje prenapučenost i nakupljanje pritiska na stražnjem dijelu lubanje. Ovo je problem koji se naziva Chiarijeva malformacija. Ljudi je također imaju, a oboljeli opisuju glavobolje ili pulsirajuću, probadajuću ili oštru bol u stražnjem dijelu glave, vrata ili ramena", objasnio je veterinar. Dodao je da 92 posto kavalira pokazuje neke znakove malformacije kada se pregledaju magnetskom rezonancom.

Također je naveo da, kao posljedica malformacije, kavaliri također pate od siringomijelije - stanja u kojem se tekućina nakuplja unutar leđne moždine. Nakupljanje može izazvati bol u vratu ili leđima, cviljenje ili nelagodu pri promjeni položaja, bol u fantomskom živcu, grebanje po zraku te slabost i nestabilnost.

"Ovi psi također imaju mali genski fond te će svi kavaliri razviti srčanu bolest zvanu bolest mitralne valvule. Oko 50 posto njih umire od zatajenja srca uzrokovanog ovim stanjem. Izgubio sam broj koliko sam kavalira liječio s ovim problemom i to mi slama srce. Njihova genetika i izgled također znače povećani rizik od svih ovih stanja: parodontalne bolesti, čireva rožnice, idiopatske epilepsije, kronične bolesti bubrega i bolesti jetre", rekao je Ben The Vet.

Norveška je zabranila uzgoj ove pasmine 2022. godine zbog visoke stope nasljednih zdravstvenih problema pasmine. Veterinar je dodao da uzgajivači u nekoliko skandinavskih zemalja križaju kavalire s drugim pasminama s ciljem smanjenja učestalosti ovih problema. Zato je dao strogo upozorenje onima koji "očajnički" još uvijek žele kavalirskog terijera te im je savjetovao da odaberu uzgajivača koji provodi više zdravstvenih testova na oba roditelja.

"Ali ako želite moj savjet, on bi bio da date prioritet budućem zdravlju i udobnosti vašeg psa nad vašom željom za određenim psom i razmislite o drugoj pasmini ako kupujete štene", zaključio je.