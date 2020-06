Želi na centar: SSIP s Pametno i Fokusom očekuje tri mandata

Spojili se, a malo i odvojili. Da će zajedno na izbore, nakon više tjedana pregovora konačno su jučer objavili Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus, što se nije svidjelo određenima koji su u novom savezu bili gotovo do jučer. Od Pametnog i Fokusa odvojili su se partneri Nezavisna lista Zagreb i Unija Kvarnera, dok je Stranku s imenom i prezimenom napustilo šestero ljudi iz devete izborne jedinice, na čelu s gradonačelnikom Knina Markom Jelićem.

Računaju i na neodlučne

– Nismo bili uključeni u proces pregovora sa Strankom s imenom i prezimenom i jednostavno nismo mogli prijeći preko temeljne vrijednosti za koju se zalažemo, a to je transparentnost – kazala nam je jučer Marijana Sumpor iz Nezavisne liste Zagreb, koju smo odmah pitali hoće li njena stranka sad potpuno odustati od parlamentarnih izbora ili se odlučiti za nekog drugog partnera. Neće ni s kim, govori nam, jer suludo bi se bilo, praktički dan prije predaje lista, nekome “uvaljivati”.

Neće to, objasnila nam je, ni Unija Kvarnera, koja će za 5. srpnja složiti svoju listu te njome ići vjerojatno u svojoj lokalnoj izbornoj jedinici. A upravo je to lokalno, doznajemo, zasmetalo i Marku Jeliću, prvom čovjeku Knina. On, navodno, smatra da je ideja Stranke s imenom i prezimenom da je predstavljaju upravo “jaka” imena regija, a ulaskom u koaliciju s Pametno i Fokusom, to će se, kod slaganja lista, izgubiti. Sam je Jelić, pak, rekao da je “duboko narušena početna, poštena, čista i iskrena priča” te da je uvidio da sa Strankom s imenom i prezimenom ne dijeli “jednake ilislične moralne, etičke i političke vrijednosti”. S druge, pak, strane, upravo u spomenutoj stranci vjeruju kako su koalirali u dobar posao jer s Pametno i Fokusom “dobacit” će centar možda i do tri saborska mandata.

– Situacija nam je bila takva da smo u cijelu priču sa strankom krenuli tik prije korone. Planirali smo nekoliko presica s predstavljanjem, okupljanje članova i onda je sve stalo. Samo djelovanje počeli smo 18. svibnja, što je prije nepunih mjesec dana, a samostalno smo već šesta stranka po trenutačnom rejtingu – objašnjava nam savjetnik za strategiju Stranke s imenom i prezimenom Ivica Relković. Šesto mjesto, međutim, nosi otprilike dva posto glasova birača, što nije ni blizu dovoljno za parlament.

– Pa zato smo i zbili centar. S Pametno i Fokusom napravit ćemo dobru kampanju u sljedeća tri tjedna, a zajedno nam je rejting u desetoj jedinici između sedam i osam posto, dok je u prvoj oko šest. I ostale tri zagrebačke su nam oko praga, tako da se nadamo da ćemo uspjeti napraviti dobar posao. Neodlučnih je ionako između deset i 14 posto – govori nam Relković, kojeg pitamo i za stranačke partnere te pojedince koji su i s jedne i druge strane odlučili da neće ulaziti u cijelu priču.

Kako on kaže, pregovori koji su se vodili i za koje on zna isključivo su bili oni s Pametno i Fokusom.

– Mi smo razgovarali s njima, a ono što je valjda svima jasno jest da kad u nešto stignu dva ravnopravna partnera, nema više dostupnih 150 pozicija. Da budemo praktični, dva dana prije predaje lista, nema više mjesta čak ni za stavljanje markica stranaka na plakate – objasnio nam je Ivica Relković. Što se, pak, same nove koalicije tiče, stranke su jučer ujedinjeno kazale da će biračima ponuditi ozbiljan program koji će biti “alternativa potrošenim politikama”.

Već su pokušali zajedno

– Veseli me što smo se ujedinili i dali alternativu biračima koji žele ozbiljne i dokazane ljude u politici, nesklone modelima vladanja posljednjih tridesetak godina. Sada više nitko ne može reći da nema za koga glasati jer im nudimo izbor – rekla je jučer, na predstavljanju koalicije, predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak pa dodala kako će primjena njihova programa smanjiti poreze i stvoriti bolju socijalnu državu. A da će nastaviti raditi po već iskušanom receptu, objasnio je Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus i dogradonačelnik Svete Nedelje.

– Smijenili smo HDZ s vlasti i u samo tri godine postali najtransparentniji grad u Hrvatskoj; ukinuli smo poreze, dvije godine zaredom najbolji smo hrvatski grad za gospodarstvo i ušli smo među pet najboljih gradova po kvaliteti života – rekao je Nađi pa biračima poručio da “ne biraju između manjeg i većeg zla, nego da izaberu dobro i pametno rješenje”.

Podsjetimo, Pametno i Stranka s imenom i prezimenom već su i prije vodile pregovore, ali tad se nisu uspjele dogovoriti. Doduše, tada se Stranka s imenom i prezimenom zvala Start i vodila ju je Dalija Orešković, koja s Marijanom Puljak nije dogovorila zajednički izlazak na europarlamentarne izbore pa su obje stranke ostale bez mandata.