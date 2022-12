Otkriveni tajni dokumenti Putinovog plana prije invazije: Sve je trebalo završiti za 10 dana?

Britanski think tank za obranu i sigurnost otkrio je pojedinosti moskovskog plana prije invazije na Ukrajinu, na temelju ruskih dokumenata koje je navodno potpisao ruski predsjednik Vladimir Putin. Rusija je planirala preuzeti Ukrajinu u roku od 10 dana i pripojiti je do kolovoza ove godine, rekao je Kraljevski institut ujedinjenih službi za obrambene i sigurnosne studije (RUSI). Prema think tanku samo je mala skupina ruskih dužnosnika bila svjesna punog razmjera planova, piše Sky News.

Navodno ni zamjenici šefova ogranaka unutar ruske vojske nisu bili svjesni plana za invaziju i okupaciju Ukrajine sve do nekoliko dana prije početka invazije, a taktičke vojne jedinice nisu primile zapovijedi do nekoliko sati prije. Dokumenti su također otkrili da je Rusija navodno planirala zauzeti ukrajinske elektrane, aerodrome, zalihe vode, središnju banku i parlament, te da su ruske specijalne službe navodno imale zadatak ubiti ukrajinsko vodstvo.

Činilo se da pretpostavljaju da će dužnosnici ili pobjeći ili biti zarobljeni zbog brzine invazije, kaže RUSI.

Ukrajinska obavještajna zajednica također vjeruje da je Rusija planirala koristiti bjeloruske zračne jedinice za zauzimanje nuklearnih elektrana Rivne i Hmjelnicki. Plan invazije navodno sadrži detaljne zavjere za zauzimanje ukrajinskih nuklearnih elektrana kako bi se zaštitile ruske trupe, preuzela kontrola nad energetskim sustavom zemlje i potencijalno ucjenjivale europske zemlje rizikom od zagađenja radijacijom.

Rusija je navodno planirala započeti invaziju "masovnom kampanjom projektila i zračnih napada" na ukrajinske vojne ciljeve, navodi RUSI. Dodaje se da Moskva nije htjela ciljati kritičnu infrastrukturu poput elektrana i željeznica jer su one ključne za planove za okupaciju zemlje.

Nadalje, kako navodi RUSI, sastavljen je i popis nekih Ukrajinaca te su bili podijeljeni u četiri kategorije:

Oni koje treba ubiti, zatim oni koje treba zastrašiti, pa oni koji su neutralni i koje treba poticati na suradnju, te one koji su spremni na suradnju. Rusija je također navodno planirala prisilnu suradnju regionalnih guvernera i lokalnih vlasti, a FSB je bio zadužen za hvatanje lokalnih dužnosnika. Prema dokumentima planirano je dovođenje učitelja i drugih službenika iz Rusije kako bi započeli "preodgoj Ukrajinaca".

