Zelenski: Sve okupatore koji izvode napade ćemo na ovaj ili onaj način privesti pravdi

Danas je 178. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinska državna nuklearna tvrtka Energoatom priopćila je u petak da ruske snage planiraju isključiti funkcionalne energetske blokove u nuklearnoj elektrani Zaporižja i isključiti ih iz ukrajinske električne mreže. Energoatom je u priopćenju rekao kako vjeruje da se Rusija, koja kontrolira elektranu, tamo priprema "provokaciju velikih razmjera". Moskva je pak optužila Kijev da priprema "provokaciju" na tom mjestu.

09:42 - Guverner Luganske oblasti Serhiy Haidai izvijestio je da ruske snage i dalje pokušavaju napredovati i zauzeti mali dio regije koji još uvijek kontrolira Ukrajina, ali da njihovi posljednji pokušaji nisu uspjeli, prenosi The Kyiv Independent.

Dodao je da je ukrajinska vojska odbila sedam napada ruskih snaga 19. kolovoza, a borbe se nastavljaju u područjima u blizini Donjecke oblasti, gdje ruske snage pokušavaju zauzeti više teritorija kako bi postigle cilj Kremlja da zauzme cijeli Donbas.

09:40 - Turska je priopćila da su još dva broda sa žitom napustila Ukrajinu, čime je ukupan broj brodova koji su napustili ukrajinske crnomorske luke u skladu s ugovorom o izvozu žita uz posredovanje UN-a porastao na 27.

09:38 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije obavještajne informacije o situaciji u Ukrajini.

- Prošli tjedan vidljive su samo minimalne promjene u teritorijalnoj kontroli duž crte bojišnice. Rusija nije poduzela veće napore za napredovanje u sektorima Zaporožja i Harkiva. Na jugozapadu, ni ukrajinske ni ruske snage nisu napredovale na bojišnici Herson. Međutim, sve češće eksplozije iza ruskih linija vjerojatno opterećuju rusku logistiku i zračne baze na jugu. Malo je vjerojatno da će se situacija značajno promijeniti u sljedećih tjedan dana. Ruske snage su za sada vjerojatno spremne poduzeti samo ograničene lokalne napade - navodi se.

