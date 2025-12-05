Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
STIŽU REAKCIJE

Nakon kritika u američkoj strategiji, europski čelnici bijesni: "Trumpova vlada nema se pravo miješati u našu unutarnju politiku"

Ursula von der Leyen stigla u Crnu Goru na investicijsku konferenciju na Luštici
R.R.
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
05.12.2025.
u 17:29

Washington u strategiji objavljenoj u četvrtak iznosi kritike Europe te ponavlja tvrdnje krajnje desnice da kontinentu prijeti „civilizacijska erozija” zbog imigracije

Europska komisija Ursule von der Leyen u petak je odbacila kritike upućene Europskoj uniji u novom američkom dokumentu koji ocrtava strategiju za nacionalnu sigurnost, a krenule su i prve reakcije među europskim političarima. Washington u strategiji objavljenoj u četvrtak iznosi kritike Europe te ponavlja tvrdnje krajnje desnice da kontinentu prijeti „civilizacijska erozija” zbog imigracije. U dokumentu se predviđa da će unutar nekoliko desetljeća članice NATO-a postati „pretežito neeuropske” te se kritiziraju navodna „cenzura slobode govora i ugnjetavanje političke oporbe” u Europi.  Glasnogovornica Komisije Paula Pinho u petak je odbacila da EU potkopava političke slobode i suverenitet, da šteti kontinentu svojim migrantskim politikama te ugrožava slobodu izražavanja. Portugalka nije htjela dalje komentirati američki dokument, kazavši da nije bilo dovoljno vremena da se on u potpunosti procijeni.

Njemački šef diplomacije Johann Wadephul u prvim je reakcijama rekao da Europi nisu potrebni „savjeti izvana”. „Smatramo se sposobnim u budućnosti raspraviti ta pitanja potpuno samostalno te nam nisu potrebni savjeti izvana”, kazao je, pa dodao da će dodatno proučiti američku strategiju.  Na dokument je reagirala i francuska predsjednica liberala u Europskom parlamentu Valerie Hayer koja ga je prozvala „neprihvatljivim i opasnim”, prenosi France Presse. „Trumpova vlada nema se pravo miješati u našu unutarnju politiku”, napisala je na platformi X.  Hayer smatra da je aktualna američka vlada „neprijatelj Europe” te da se Unija treba prestati prema njoj odnositi kao „prema prijatelju”. Njezina stranačka kolegica Nathalie Loiseau, potpredsjednica odbora Parlamenta za vanjske poslove, pozvala je Europu da „ne prihvati da joj se drže predavanja”. „Ne postoji drugi odgovor od stvaranja uvjeta za istinsku stratešku autonomiju i izgradnju snažne Europe koja nikome ne dopušta da diktira odluke njezinog društva“, rekla je za francusku agenciju.
 

U dokumentu se govori da „veliki problemi” s kojima je Europa suočena uključuju „aktivnosti EU-a i drugih transnacionalnih tijela koji potkopavaju političke slobode i suverenitet”, „migrantske politike koje transformiraju kontinent” te cenzuru slobode govora i ugnjetavanje političke opozicije, nizak natalitet te gubitak nacionalnih identiteta i samopouzdanja. U strategiji se tvrdi i da velika većina Europljana želi mir, no da se ta želja ne očituje u politici jer nacionalne vlade potkopavaju demokratske procese, piše agencija dpa. Dokument na 33 stranice koji iznosi američku sigurnosnu strategiju Trump opisuje kao „nacrt” koji osigurava da SAD ostane „najveća i najuspješnija nacija u ljudskoj povijesti”. 

FOTO Premijerova supruga Ana zablistala je u elegantnom izdanju u Vatikanu
Ursula von der Leyen stigla u Crnu Goru na investicijsku konferenciju na Luštici
1/8
Ključne riječi
NATO Američka strategija europski čelnici Ursula von der Leyen Amerika Europska komisija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja