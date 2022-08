Šef britanskih obavještajaca: Putin je izgubio informacijski rat u Ukrajini, no ne treba još slaviti

Danas je 177. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinska vojna obavještajna služba upozorila je da se ruske snage možda spremaju izvesti "provokaciju" u nuklearnoj elektrani Zaporižja koju kontroliraju. Dodali su da su zabrinuti što Rusija planira organizirati incident u elektrani u petak, te da imaju informacije da je osoblje ruske nuklearne tvrtke Rosatom napustilo lokaciju. Ruski državni mediji već su optužili Ukrajinu za planiranje "provokacije" u elektrani koja će koincidirati s posjetom glavnog tajnika UN-a Ukrajini.

Tijek događaja:

7:30 - Kineski i ruski čelnici Xi Jinping i Vladimir Putin prisustvovat će summitu G20 na Baliju u studenom, rekao je indonezijski predsjednik Joko Widodo za Bloomberg News u četvrtak.

“Xi Jinping će doći. Predsjednik Putin mi je također rekao da će doći”, rekao je Jokowi, kako ga popularno zovu, novinskoj agenciji.

7:15 - Kijevske nezavisne novine citirale su gradonačelnika Harkiva Ihora Terekhova koji je rekao da su ruske snage pucale na tri gradska okruga rano jutros. Terekhov je izvijestio da su pogođeni distrikti Kijevsky, Osnovyanskyi i Nemyshlianskyi u Harkovu. Od granatiranja je oštećena stambena zgrada, a zapalio se još jedan objekt. Do sada je prijavljeno da je jedna osoba ozlijeđena.

Ako se potvrdi, napad bi bio treći koji je pogodio grad u tri dana.

6:47 - Zbog straha da se ruske snage možda spremaju izvesti "provokaciju" u nuklearnoj elektrani Zaporižja, svjetski su čelnici pozvali na hitno osiguranje lokacije. Glavni tajnik UN-a António Guterres pozvao je na hitno povlačenje vojnih snaga i opreme. Rekao je da je "jako zabrinut" zbog situacije. "Moramo reći kako je – svaka potencijalna šteta Zaporižju je samoubojstvo", kazao je.

6:40 - Rusija nije uspjela steći prednost nad Ukrajinom u kibernetičkom prostoru gotovo šest mjeseci nakon invazije na tu zemlju, rekao je u petak šef britanske obavještajne službe GCHQ Jeremy Fleming.

Fleming je u autorskom tekstu za The Economist napisao kako su obje zemlje koristile svoje kibernetičke sposobnosti u ratu u Ukrajini. "Do sada je predsjednik Putin sveobuhvatno izgubio informacijski rat u Ukrajini i na Zapadu. Iako je to razlog za slavlje, ne bismo trebali podcijeniti kako se ruske dezinformacije odvijaju drugdje u svijetu", napisao je Fleming.

Baš kao i s kopnenom invazijom, čini se da su početni online planovi Rusije propali. Rusko korištenje ofenzivnih cyber alata bilo je neodgovorno i neselektivno, dodao je.

Fleming je rekao kako je Rusija razvila zlonamjerni softver WhisperGate kako bi uništila i unakazila sustave ukrajinske vlade.

Također je rekao da je Rusija ranije koristila istu strategiju u Siriji i na Balkanu, a naveo je i kako su dezinformacije na internetu glavni dio ruske strategije. Međutim, GCHQ ih je uspio presresti i na vrijeme dati upozorenja, dodao je.

Ne ulazeći u puno detalja, Fleming je rekao da bi Nacionalne kibernetičke snage Ujedinjenog Kraljevstva mogle odgovoriti Rusiji raspoređivanjem britanske vojne jedinice koja koristi ofenzivne kibernetičke alate.

6:35 - Stanovnici dvaju sela na jugu Rusije, u blizini ukrajinske granice, evakuirani su u četvrtak nakon što je izbio požar u obližnjem skladištu streljiva, no nitko nije ozlijeđen, rekao je mjesni dužnosnik.

Vjačeslav Gladkov, guverner Belgorodske oblasti, priopćio je da hitne službe istražuju uzrok požara koji se dogodio u blizini naselja Timonovo i Soloti, 15 kilometara od Ukrajine. Nije naveo pojedinosti. Popularni ukrajinski portal objavio je video snimku golemog požara u bazi. Reuters nije mogao provjeriti je li autentična.

Rusija je u utorak okrivila sabotere za niz eksplozija u skladištu streljiva na Krimu.

Prošli tjedan eksplozije su se dogodile u zračnoj bazi na Krimu, za što je Moskva rekla da je bila nesreća.

U i oko Belgoroda zadnjih se mjeseci dogodio niz eksplozija za što je Gladkov okrivio ukrajinske snage.