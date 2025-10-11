Naši Portali
Poslušaj
Marija Corine Machado

Trump: Nazvala me dobitnica Nobelove nagrade za mir i rekla da sam ju ja zaslužio

Autor
Branka Vojnović/Hina
11.10.2025.
u 09:16

Pedesetosmogodišnja Machado smatra se ujedinjujućom snagom u venezuelskoj oporbi i žestokom protivnicom autoritarnog predsjednika Nicolasa Madura, koji je na vlasti od 2013.

 Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je u petak primio poziv od nove dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado koja mu je rekla da je zaslužio tu nagradu i da je prima u njegovu čast. "Osoba koja je zapravo dobila Nobelovu nagradu nazvala me danas i rekla 'Prihvaćam ovo u vašu čast jer ste to stvarno zaslužili'", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, ne spominjući ime venezuelske oporbene čelnice.

"Vrlo lijepo što je učinila", rekao je Trump. "Nisam rekao 'onda mi to daj', premda mislim da bi možda to učinila." Norveški Nobelov odbor ranije je u petak objavio da je Machado dobila nagradu za "neumoran rad na promicanju demokratskih prava za narod Venezuele". U svojoj prvoj reakciji, Machado je rekla da nagradu posvećuje "patnji naroda Venezuele" i Trumpu "zbog njegove odlučne podrške" njihovoj stvari.

Trump je u petak rekao da joj je "pomagao na tom putu". Pedesetosmogodišnja Machado smatra se ujedinjujućom snagom u venezuelskoj oporbi i žestokom protivnicom autoritarnog predsjednika Nicolasa Madura, koji je na vlasti od 2013. Kandidirala se za predsjednicu 2023., ali je sljedeće godine isključena iz izbora zbog navodnih nepravilnosti.

Nobelova nagrada za mir smatra se najvažnijom političkom nagradom. Posljednjih tjedana Trump je više puta naglasio da zaslužuje nagradu, rekavši da je okončao sedam ratova u samo sedam mjeseci. Ovog tjedna, na njegovu inicijativu, postignut je početni sporazum u bliskoistočnom sukobu između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas. Kritičari optužuju Trumpa za potkopavanje međunarodne suradnje temeljene na multilateralnim ugovorima, sporazumima i vrijednostima.

Nije bilo sigurno je li na vrijeme nominiran za ovogodišnju nagradu. Rok za nominacije bio je 31. siječnja, samo 11 dana nakon što se Trump vratio u Bijelu kuću. Nakon objave pobjede Machado, direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung rekao je da je "Nobelov odbor dokazao da stavljaju politiku iznad mira". „Predsjednik Trump će nastaviti sklapati mirovne sporazume, okončavati ratove i spašavati živote“, rekao je Cheung na X-u. „Ima srce humanista i nikada neće biti ikoga poput njega tko može pomicati planine samom snagom svoje volje.“

Trump žestoko udario po članici NATO-a: 'Možda biste ih trebali izbaciti iz Saveza'
Donald Trump Nobelova nagrada za mir

KI
kimi
09:30 11.10.2025.

"Vrlo lijepo što je učinila", rekao je Trump. "Nisam rekao 'onda mi to daj', premda mislim da bi možda to učinila."... On je stvarno puko a to je onda problem za celu planetu

FU
Fusnota
09:50 11.10.2025.

Šprdaju se sa Žutim.

