KLJUČNI RAZGOVORI

Zelenski razgovarao s čelnicima NATO-a i EU-a dok traju mirovni pregovori

VL
Ružica Aščić/Hina
30.11.2025.
u 22:07

S predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, Zelenski je raspravljao trenutnu diplomatsku situaciju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s čelnicima Europske komisije i NATO saveza o trenutnim nastojanjima da se dogovori mirovni sporazum za Ukrajinu, napisao je u nedjelju na X-u. "Razgovarao sam s Markom Rutteom, a razgovor ćemo nastaviti u nadolazećim danima", izvijestio je Zelenski o svome pozivu s glavnim tajnikom NATO-a. Kijev trenutno pregovara o mirovnom sporazumu s Washingtonom. Američki predstavnici trebali bi stići u Moskvu na razgovore narednih dana. "Ovo su važni dani i puno toga se može promijeniti. Blisko surađujemo...", kazao je.

S predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, Zelenski je raspravljao trenutnu diplomatsku situaciju. "U cijelosti koordiniramo s Europskom komisijom, i zahvalan sam na potpori", napisao je. Uz zajedništvo u ključnim pitanjima, Zelenski je također istaknuo razumijevanje koje von der Leyen ima za osnaživanje ukrajinskog otpora u jeku neprestanih ruskih napada na infrastrukturu i energetske mreže. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. godine. Otad se zemlja brani uz pomoć zapadnih saveznika.

Ključne riječi
Ursula von der Leyen EU NATO Ukrajina Volodimir Zelenski

