Zelenski oštro Rusima: 'Nećemo vam oprostiti invaziju. Nazivate se kršćanima, a u savezu se s đavlom!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da njegova zemlja "neće oprostiti" Rusiji invaziju i bombardiranja, nakon novih napada na Kijev i druge gradove uoči Nove godine i poručio da se ruski napadači nazivaju kršćanima, no u savezu su s đavlom. Zelenski je u komentaru upućenim ruskim govornicima rekao da im predsjednik Vladimir Putin uništava budućnost.

"Nitko vam neće oprostiti teror. Nitko na svijetu vam to neće oprostiti. Ukrajina vam neće oprostiti", napisao je na ruskom na Telegramu, istaknuvši da "onima koji naređuju i onima koji izvode takve napade neće biti oprošteno, to je najmanje što mogu reći", javlja agencija AFP.

Zelensky, addressing Russians in Russian after todays NYE missile attack: “Your leader wants to show that he has the military behind him, that he is leading. But he’s just hiding. Hiding behind the military, behind missiles, behind the walls of his residences and palaces...” pic.twitter.com/maHONoi2pA