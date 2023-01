Kijev pod jakim napadima uoči Nove godine; Rusija i Ukrajina razmijenile ratne zarobljenike

Posljednji dan u ovoj godini u Ukrajini obilježen je raketnim napadima ruskih snaga, a zračna opasnost oglašena je na većem dijelu ukrajinskog teritorija. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je u novogodišnjoj videoporuci da je pobjeda Rusije nad Ukrajinom "neizbježna" te dodao da je situacija na prvoj crti i dalje teška.

Tijek događanja:

21:35 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da njegova zemlja "neće oprostiti" Rusiji invaziju i bombardiranja, nakon novih napada na Kijev i druge gradove uoči Nove godine i poručio da se ruski napadači nazivaju kršćanima, no u savezu su s đavlom.

Zelensky, addressing Russians in Russian after todays NYE missile attack: “Your leader wants to show that he has the military behind him, that he is leading. But he’s just hiding. Hiding behind the military, behind missiles, behind the walls of his residences and palaces...” pic.twitter.com/maHONoi2pA — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 31, 2022

Zelenski je u komentaru upućenim ruskim govornicima rekao da im predsjednik Vladimir Putin uništava budućnost.

19:41 - Rusija i Ukrajina razmijenile su ratne zarobljenike satima prije nove 2023. godine, objavili su u subotu ured ukrajinskog predsjednika te iz Moskve državna novinska agencija.

Prestojnik ureda ukrajinskog predsjednika u Kijevu, Andrij Jermak, rekao je da se 140 ukrajinskih vojnika vratilo kući, u izjavi objavljenoj na Telegramu.

Rusiji je vraćeno 82 njezinih vojnika, javila je ruska državna novinska agencija TASS.

Nisu objavljene pojedinosti o vremenu i mjestu razmjene ratnih zarobljenika.

Ruski vojnici koji su razmijenjeni, a većina od njih ranjeni su, odmah je letom prevezena u Moskvu na dalju medicinsku skrb, javlja TASS.

Među razmijenjenim Ukrajincima je osam žena, rekao je Jermak.

Među razmijenjenim Ukrajincima su i ranjenici i borci iz lučkoga grada Mariupolja koji je pao u ruske ruke nakon dugotrajnog, žilavog otpora lokalnih boraca.

"Dobrodošli kući, dragi naši", napisao je Jermak na Telegramu.

17:24 - Najmanje jedna osoba je ubijena, a 20 je ozlijeđeno u valu zračnih napada ruskih snaga na Ukrajinu u novogodišnjoj noći nakon što su gađani hotel i stambena četvrt u središtu i zapadnom dijelu glavnog grada Kijeva.

15:20 Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u subotu da njegova zemlja nikada neće pokleknuti pred pokušajima Zapada da iskoristi Ukrajinu da bi je uništio. U novogodišnjoj video poruci objavljenoj na ruskoj državnoj televiziji, Putin je rekao da se ruske snage bore u Ukrajini kako bi zaštitile svoju "domovinu" i osigurale "istinsku neovisnost" za svoj narod. U devetominutnoj poruci, najduljoj novogodišnjoj poruci do sada, Putin je optužio Zapad da je lagao Rusiji i da ju je isprovocirao da pokrene, kako je on naziva, "posebnu vojnu operaciju" u Ukrajini.

"Zapadne elite godinama su nas licemjerno uvjeravale u svoje mirne namjere", rekao je u govoru snimljenom ispred ruskih vojnika u sjedištu ruskog južnog vojnog okruga.

Putin made his New Year's address not with the Kremlin behind him but surrounded by the "military".



"We will go forward and win"



I don't want to translate this shit. pic.twitter.com/WtCSUPmZGw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 31, 2022

"Zapravo su na svaki mogući način ohrabrivali neonaciste koji su provodili otvoreni terorizam nad civilima u Donbasu", rekao je Putin u neuobičajeno borbenom novogodišnjem govoru, koji je obično posvećen čestitkama.

Ranije u subotu, ruski ministar obrane Sergej Šojgu obećao je da je pobjeda u Ukrajini "neizbježna" i pohvalio herojstvo ruskih vojnika koji se bore na bojišnici i onih koji su poginuli u 10-mjesečnom ratu. "Zapad je lagao o miru", rekao je Putin. "Pripremao se za agresiju... i sada cinično koriste Ukrajine i njezin narod da oslabe i razbiju Rusiju".

"Nikada to nismo dopustili i nikada nećemo dopustiti nikome da nam to učini", naglasio je.

Kijev i Zapad odbacuju te njegove argumente i smatraju da je pokrenuo neopravdanu vojnu agresiju na Ukrajinu kako bi osvojio teritorij i srušio s vlasti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija.

Foto: Handout/REUTERS A view shows a house destroyed by a Russian missile strike, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine, in this handout picture released December 29, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. Photo: Handout/REUTERS

14:15 Najmanje deset eksplozija čulo se u subotu u središtu glavnog grada Ukrajine, Kijeva, ubrzo nakon što su ukrajinski dužnosnici upozorili na još jedan veliki raketni napad Moskve na Ukrajinu. Dok su se širom zemlje oglašavale sirene za zračnu uzbunu, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da se jedna od eksplozija dogodila na području stambenih zgrada u Solomjanskom okrugu te da je bilo eksplozija i u druga dva dijela grada.

"Po prvim podacima, jedn aosoba je poginula u Solomjanskom okrugu. Više ljudi je ozlijeđeno", kazao je. Nije rekao što je prouzročilo eksplozije. Guverner regije Kijeva Oleksiy Kuleba upozorio je na mogući raketni napad i rekao da djeluje protuzračna obrana.

"Teroristička zemlja lansirala je nekoliko serija projektila. Čestitaju nam Novu godinu. Ali mi ćemo izdržati", napisao je Kuleba na Telegramu nakon što je nekoliko eksplozija potreslo glavni grad. U zapadnom gradu Hmelnickiju dvije su osobe ranjene u napadu dronom, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika. Jedan hotel u Kijevu je oštećen u eksploziji, kazao je.

13:00 - Guverner regije Mikolajiv, Vitalij Kim, rekao je da je u tijeku raketni napad na Ukrajinu. Upozorenja na zračni napad sada su na snazi za većinu ukrajinskog teritorija.

Air raid map at the moment on New Year’s Eve pic.twitter.com/Io4gRtYXJK — KyivPost (@KyivPost) December 31, 2022

12:50 - Ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je u novogodišnjoj videoporuci da je pobjeda Rusije nad Ukrajinom "neizbježna" te dodao da je situacija na prvoj crti i dalje teška. Kritizirao je Ukrajinu i Zapad.

- Dočekujemo Novu godinu u teškoj vojno-političkoj situaciji. U vremenu kada postoje oni koji pokušavaju izbrisati našu slavnu povijest i velika postignuća, srušiti spomenike pobjednicima nad fašizmom, uzdići ratne zločince na pijedestal, poništiti i oskvrnaviti sve rusko - rekao je te poručio ruskim vojnicima da je "pobjeda, kao i Nova godina, neizbježna".

11:00 - Rusija će dopustiti državama da svoja dugovanja za dobavu ruskog plina podmire u stranoj valuti, zahvaljujući odluci koju je u petak donio ruski predsjednik Vladimir Putin, a kojom je poništio prijašnji dekret o plaćanju isključivo u rubljima.

U dokumentu je pojašnjeno i da podmirenje dugova ne podrazumijeva automatski nastavak slanja ruskog plina prema državama dužnicima. Iako je dopušteno dugovanja podmiriti u stranoj valuti, Putinova odluka ne mijenja prijašnji dekret o plaćanju u rubljima za moguće isporuke novih količina ruskog plina.

Putin je spomenuti dekret potpisao u ožujku, prisiljavajući europske kupce da otvore račune u rubljima pri Gazprombanku i plaćaju za ruski plin u ruskoj valuti.

Doprema plina je ukinuta za neke tvrtke i neke države, kao što su Poljska i Finska, koje su odbile pristati na takve uvjete.

