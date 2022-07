Zelenski: Zmijski otok je upozorenje Rusiji da Ukrajina neće biti slomljena; Putin zaprijetio Zapadu

Danas je 135. dan od početka ruske invazije u Ukrajini. Više od 8,79 milijuna ljudi napustilo je Ukrajinu otkako je počela ruska invazija krajem veljače, objavila je UN-ova agencija za izbjeglice. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je jučer da bi pokušaji Zapada da kazni nuklearnu silu poput Rusije za rat u Ukrajini mogli ugroziti cijelo čovječanstvo, dok se u ratu koji traje gotovo pet mjeseci gradovi pretvaraju u ruševine, a tisuće ljudi ostaju bez domova.

VIDEO Rusija upozorava: Čovječanstvo će biti ugroženo, pokuša li nas Zapad kazniti za rat

Tijek događaja:

08:30 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je podizanje ukrajinske zastave na Zmijskom otoku znak da se Ukrajina neće slomiti, nakon što je njegov ruski kolega Vladimir Putin upozorio zapad da će njihovi napori da ga poraze izazvati tragediju za Ukrajinu. Putin je u obraćanju parlamentarnim vođama rekao da je Rusija tek počela u Ukrajini i da će se izgledi za pregovore smanjivati što se sukob bude duže razvlačio.

"Mnogo puta smo čuli da se zapad želi boriti protiv nas do zadnjeg Ukrajinca. To je tragedija za ukrajinski narod, no čini se da sve ide prema tome", rekao je Putin.

Zelenski je u svom noćnoj videoporuci odgovorio da je dvomjesečna operacija ponovnog zauzimanja Zmijskog otoka upozorenje svim ruskim snagama. "Neka svaki ruski kapetan, bilo na brodu ili u zrakoplovu, vidi ukrajinsku zastavu na Zmijskom otoku i neka zna da naša zemlja neće biti slomljena", kazao je Zelenski.

Ukrajina je u četvrtak podigla svoju plavu i žutu zastavu na ponovno osvojenom Zmijskom otoku. Rusija je odgovorila napadom ratnih brodova na otok i uništavanjem jednog ukrajinskog odreda, tvrdi Moskva.

⚡️ Ukrainian troops install large Ukrainian flag on the Snake Island on July 7.



Russia captured the strategically important Black Sea outpost on the first day of the full-scale invasion, Feb. 24.



Ukraine recaptured the Snake Island on June 30.



📷: Odesa Oblast administration. pic.twitter.com/fdfIF3oy1K — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 7, 2022

7:00 - Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je izazov Zapadu poručivši mu "neka samo pokuša" poraziti Rusiju "na bojnom polju" u Ukrajini, gdje Moskva "još nije počela ozbiljne stvari". "Danas čujemo da nas žele pobijediti na bojnom polju. Što reći? Neka pokušaju!", rekao je Putin. "Više puta smo čuli da se Zapad želi boriti s nama do posljednjeg Ukrajinca. To je tragedija za ukrajinski narod. No čini se da sve ide u tom smjeru", dodao je.

6:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je uvjeren da se britanska politika prema Ukrajini neće u skorije vrijeme promijeniti unatoč ostavci Borisa Johnsona, ocijenivši da je britanski premijer "pravi prijatelj" njegove zemlje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je na CNN-u kako Ukrajina nije voljna ustupiti svoj teritorij Rusiji, čvrsto tako stojeći pri stavu da ustupak ukrajinskog teritorija neće biti dio diplomatskih pregovora o okončanju rata. "Ukrajinci nisu spremni dati svoju zemlju, prihvatiti da ti teritoriji pripadaju Rusiji. Ovo je naša zemlja. O tome uvijek govorimo, a to namjeravamo i dokazati", rekao je Zelenski za CNN.

S druge strane glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova ocijenila je da je Johnsonov pad simptom propadanja Zapada, koji razdire politička, ideološka i ekonomska kriza, a pouka je, kako je rekla, "ne pokušavajte uništiti Rusiju jer bi mogli slomiti zube".

5:50 - Rusija kontrolira 22 posto poljodjelskog zemljišta u Ukrajini, a rat prijeti ovogodišnjoj žetvi, što bi dodatno moglo pogoršati svjetsku prehrambenu krizu, ocijenili su istraživači NASA-e. Taj prostor obuhvaća 28 posto ozimih žitarica (pšenica, raž, ječam) i 18 posto jarih (kukuruz i sjeme suncokreta). Prije početka ruske ofenzive 24. veljače, Ukrajina je osiguravala 46 posto svjetskih potreba za suncokretovim uljem, 9 posto potreba za pšenicom, 17 posto za ječmom i 12 posto za kukuruzom