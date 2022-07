Vlasti pozivaju na evakuaciju Khersona; Papa možda dolazi u posjet Ukrajini

Danas je 136. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ministri vanjskih poslova G20 jučer su postigli konsenzus oko zahtjeva da Rusija ukine blokadu ukrajinskog izvoza žitarica. Njemačka je ratificirala pristupanje Švedske i Finske u NATO. Vladimir Putin je zaprijetio da bi nastavljanje sankcija moglo uzrokovati "katastrofalne posljedice" za ljude diljem Europe. Napadnuto je više od 40 naselja u Donbasu, a situacija u Sjeverodonjecku je "na rubu humanitarne katastrofe".

VIDEO: Rusija upozorava: Čovječanstvo će biti ugroženo pokuša li nas Zapad kazniti za rat

Tijek događaja:

8:21 - Član ruske Dume te voditelj 60 Minuta Evgenij Popov na ruskoj se televiziji požalio što Rusi ne mogu utjecati na to tko će zamijeniti Borisa Johnsona "onako kako su izabrali Trumpa za SAD", prenijela je kreatorica Russian Media Monitora, Julia Davis.

Meanwhile on Russian state TV: member of the State Duma, who also hosts 60 Minutes on state TV, Evgeny Popov complains that Russia can't influence who will replace Boris Johnson "the way they elected Trump for the U.S." and therefore they'll have to wait and see who is appointed. pic.twitter.com/MB0gfWF69d