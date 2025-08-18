Naši Portali
Denis Romac
Autor
Zelenski izbjegao ponavljanje katastrofe iz veljače, ali mir u Ukrajini i dalje je daleko

18.08.2025. u 23:06

Trumpova dobronamjernost prema Zelenskom možda je posljedica činjenice da Amerika nakon Trumpovog prostiranja crvenog tepiha pred osumnjičenim ratnim zločincem i agresorom, odgovornim za stotine tisuća mrtvih, nikad nije izgledala ovako slabo, što je možda zabrinulo i samog Trumpa, koji je posljednjih dana suočen s uvjerljivim optužbama da je postao Putinova marioneta

Ovaj je put sve bilo drugačije. Za razliku od veljače, kada je Donald Trump sa svojim suradnicima ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom priredio pravu sačekušu, koja je okončana sramotnim izbacivanjem Zelenskog iz Bijele kuće, današnji sastanak Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući prštao je od međusobnog razumijevanja, poštovanja i zahvalnosti. Slično je bilo i tijekom javnog dijela sastanka Trumpa i europskih čelnika, koji su pratili Zelenskog na njegovom putu u Washington, ne bi li spriječili ponavljanje katastrofe iz veljače. Zelenski je očito naučio lekciju i ovaj je put odjenuo nešto što ipak nalikuje odijelu, a čak je dočekao i ispriku agresivnog američkog novinara koji ga je prošli put napao zbog toga što nije nosio odijelo u Ovalnom uredu. I na sastanku Trumpa, Zelenskog i Europljana svi su bili puni hvale za Trumpove velebne pregovaračke sposobnosti, dok se Trump hvalio da je u proteklih šest mjeseci okončao šest ratova.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Donald Trump Volodimir Zelenski

