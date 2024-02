Zelenski i Sirski bore se za već 'izgubljenu' Avdiivku da ne izgube američku pomoć

SUKOB ZBOG NATO-A

Biden pobjesnio zbog Trumpa: 'Idiotski, opasno i antiamerički. Pao je ničice pred ruskim diktatorom'

"Kada Amerika da svoju riječ, to nešto znači. Kada se u nečemu angažiramo, mi se toga i držimo, a NATO je sveti angažman. Donald Trump ga doživljava kao teret. On misli da je (NATO) reketaški sustav. On ne razumije da se NATO naslanja na temeljna načela slobode, sigurnosti i suvereniteta", bjesnio je Biden.