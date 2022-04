Zbog snimke 'sirene' društvene mreže poludjele: Morale se oglasiti vlasti dviju država

Histerija je proteklog tjedna zavladala na društvenim mrežama nakon što je objavljen video u kojem je ''prava sirena'' uočena na obali Ukunde u Keniji.

Snimka koju je objavila korisnica Mary Musyoka na Tik Toku u kratkom je roku sakupila nekoliko milijuna pregleda, a među pratiteljima se povela žustra rasprava oko autentičnosti tog videa.

Kasnije je objavljena i nova snimka iste korisnice iz Muizenberga u Južnoafričkoj Republici, a na kojem su obližnji prolaznici začuđeno gledali u ''stvorenje'' koje je ležalo na obali.

Cijelu je raspravu dodatno ''zakuhala'' i druga influencerica pod imenom Skinfluencebymsk koja je na tagiranje korisnika odgovorila kako joj se ''sve više čini kako bi se moglo raditi o pravoj snimci''.

Video se ispostavio lažnim, a oko cijele situacije su se morale oglasiti i kenijska i južnoafrička policija.

- Policija u Muzenbergu nema nikakva izvješća o sirenama koje su valovi izbacili na obalu ili o tome da je dijete ugrizla riba'', napisali su iz kenijske policije.

Police dismiss claims about a video going rounds on social media showing a mermaid-like creature spotted in Ukunda. Stated that the video is fake. pic.twitter.com/qMQpMleRLe