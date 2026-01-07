Naši Portali
OBAVIJEST ČITATELJIMA

Zbog snijega u nekim mjestima kasni dostava novina

Zagreb: Tiskanje Bosanskog izdanja Ve?ernjeg lista
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 10:36

Zbog izvanrednih  vremenskih uvjeta na cestama, na nogostupima, prilazima zgradama i kućama, dostava tiskanog izdanja Večernjeg lista pretplatnicima kasni, a na nekim lokacijama neće biti izvršena tijekom današnjeg dana.

Pretplatnicima kojima nije dostavljen njihov primjerak novine bit će umanjen račun za taj iznos.

Večernji list zahvaljuje na razumijevanju i strpljenju vjernim pretplatnicima.

