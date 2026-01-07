Zbog snijega u nekim mjestima kasni dostava novina

Zbog izvanrednih vremenskih uvjeta na cestama, na nogostupima, prilazima zgradama i kućama, dostava tiskanog izdanja Večernjeg lista pretplatnicima kasni, a na nekim lokacijama neće biti izvršena tijekom današnjeg dana.

Pretplatnicima kojima nije dostavljen njihov primjerak novine bit će umanjen račun za taj iznos.

Večernji list zahvaljuje na razumijevanju i strpljenju vjernim pretplatnicima.