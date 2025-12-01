Naši Portali
KAOS U AMERICI

Kakav snježni krkljanac: Zbog smrznute ceste čak 45 automobila u lančanom sudaru

Olujni sustav već danima stvara poteškoće diljem regije. Meteorolozi upozoravaju na tzv. "snow squalls" – kratke, ali vrlo intenzivne nalete snijega koji u trenu mogu smanjiti vidljivost na gotovo nulu

Snježna oluja koja je zahvatila gotovo cijeli američki Srednji zapad nastavila je stvarati ozbiljne probleme putnicima koji se nakon blagdana pokušavaju vratiti kućama. Kako prenosi ABC7Chicago, gust snijeg, snažni udari vjetra i nagla pogoršanja vidljivosti stvorili su iznimno opasne uvjete na cestama i u zračnom prometu.

Najdramatičniji trenutak dogodio se na autocesti u saveznoj državi Indiani, gdje je zbog poledice i gustog snijega došlo do lančanog sudara u kojem je sudjelovalo čak 45 automobila i kamiona. Unatoč masovnom sudaru i potpuno uništenim vozilima, policija je potvrdila da nije bilo težih ozljeda. Autocesta je privremeno zatvorena dok su vatrogasci i cestovne ekipe uklanjale olupine i čistile zaleđenu podlogu.Olujni sustav već danima stvara poteškoće diljem regije. Meteorolozi upozoravaju na tzv. "snow squalls" – kratke, ali vrlo intenzivne nalete snijega koji u trenu mogu smanjiti vidljivost na gotovo nulu.

Upravo takvi iznenadni uvjeti često iznenade vozače koji nemaju vremena reagirati. Istovremeno, nagli pad temperature stvara tanki sloj poledice gotovo nevidljiv golim okom, pretvarajući prometnice u skliske površine. Problemi su zahvatili i zračne luke. Prema podacima portala FlightAware, samo u subotu otkazano je više od 1400 letova diljem Sjedinjenih Država. Najteže je pogođeno upravo područje gornjeg dijela Srednjeg zapada, gdje oluja ne pokazuje znakove jenjavanja. Zimski vremenski uvjeti, upozoravaju stručnjaci, nastavit će otežavati putovanja sve dok se olujni sustav ne počne povlačiti prema istoku.

Ključne riječi
Amerika SAD Sudar Indiana

