Kakav snježni krkljanac: Zbog smrznute ceste čak 45 automobila u lančanom sudaru

Snježna oluja koja je zahvatila gotovo cijeli američki Srednji zapad nastavila je stvarati ozbiljne probleme putnicima koji se nakon blagdana pokušavaju vratiti kućama. Kako prenosi ABC7Chicago , gust snijeg, snažni udari vjetra i nagla pogoršanja vidljivosti stvorili su iznimno opasne uvjete na cestama i u zračnom prometu.

Un accidente masivo involucró al menos 45 vehículos este sábado en Indiana, Estados Unidos, durante una tormenta invernal. El choque ocurrió cerca de Tabortown St y la US 40; IN 641, en el condado de Vigo, y provocó el cierre de todos los carriles de la autopista I-70 en… pic.twitter.com/tIt6qM20uJ — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 30, 2025

Najdramatičniji trenutak dogodio se na autocesti u saveznoj državi Indiani, gdje je zbog poledice i gustog snijega došlo do lančanog sudara u kojem je sudjelovalo čak 45 automobila i kamiona. Unatoč masovnom sudaru i potpuno uništenim vozilima, policija je potvrdila da nije bilo težih ozljeda. Autocesta je privremeno zatvorena dok su vatrogasci i cestovne ekipe uklanjale olupine i čistile zaleđenu podlogu.Olujni sustav već danima stvara poteškoće diljem regije. Meteorolozi upozoravaju na tzv. "snow squalls" – kratke, ali vrlo intenzivne nalete snijega koji u trenu mogu smanjiti vidljivost na gotovo nulu.

🇺🇸45-Vehicle Pileup Shuts Down I-70 Near Terre Haute as Sudden Snow Squalls Trigger Chaos



🌨️A brutal burst of winter weather turned Interstate 70 into a scrapyard of twisted metal on Saturday morning, after a chain-reaction crash involving roughly 45 vehicles brought westbound… pic.twitter.com/e7dP7lbfwq — Real Global News (@FelastoryMedia) December 1, 2025

Upravo takvi iznenadni uvjeti često iznenade vozače koji nemaju vremena reagirati. Istovremeno, nagli pad temperature stvara tanki sloj poledice gotovo nevidljiv golim okom, pretvarajući prometnice u skliske površine. Problemi su zahvatili i zračne luke. Prema podacima portala FlightAware, samo u subotu otkazano je više od 1400 letova diljem Sjedinjenih Država. Najteže je pogođeno upravo područje gornjeg dijela Srednjeg zapada, gdje oluja ne pokazuje znakove jenjavanja. Zimski vremenski uvjeti, upozoravaju stručnjaci, nastavit će otežavati putovanja sve dok se olujni sustav ne počne povlačiti prema istoku.