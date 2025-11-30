Naši Portali
'PRODUKTIVAN' SASTANAK

Razgovori SAD-Ukrajina: Još uvijek ima posla, kaže Rubio

VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
30.11.2025.
u 22:42

Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, također su sudjelovali na sastanku na Floridi

Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je u nedjelju da "još uvijek ima posla" nakon "produktivnih" razgovora između ukrajinskih pregovarača i visokih američkih dužnosnika o američkom planu za okončanje rata s Rusijom. Ovi razgovori na Floridi održani su u trenutku kada se Kijev suočava s intenzivnim vojnim i političkim pritiskom i posljedicama smjene šefa ureda Volodimira Zelenskog nakon korupcijskog skandala. Sastanak je također trebao pripremiti teren za posjet Moskvi izaslanika američkog predsjednika Stevea Witkoffa, kojeg Rusija očekuje idući tjedan. Pozdravljajući "produktivne" razgovore, Rubio je priznao da "još uvijek ima posla" u pregovorima o okončanju rata s Rusijom. "To je delikatno. Komplicirano je. Mnogo je elemenata u igri i jasno je da se u jednadžbi mora uzeti u obzir i druga strana, a to će se nastaviti kada gospodin Witkoff otputuje u Moskvu“, dodao je na konferenciji za novinare.

Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, također su sudjelovali na sastanku na Floridi. Glavni ukrajinski pregovarač, Rustem Umerov, opisao je razgovore kao "produktivne i uspješne". Međutim, ranije je izvor blizak ukrajinskoj delegaciji rekao za AFP da pregovori između Amerikanaca i Ukrajinaca "nisu bili laki". "Proces nije lak, jer se traži formulacija i rješenja", rekao je izvor, dodajući da je rasprava "konstruktivna" i da "svi žele konkretan rezultat kako bi se stvorila tema za daljnje pregovore između Sjedinjenih Država i Rusije". Drugi visokopozicionirani izvor, upoznat s tekućim pregovorima, rekao je za AFP da su Amerikanci tijekom ovih razgovora željeli da se "dogovore završne točke (plana) kako bi mogli otići u Moskvu". "Formulacija je komplicirana, uglavnom se tiče teritorija, jer se (Amerikanci) vide isključivo kao posrednici, a ne kao strana" koja podržava Kijev, dodao je ovaj izvor.

mirovni pregovori Volodimir Zelenski Volodimir Ariev SAD Marco Rubio Ukrajina

