Zbog potresa na Kreti strahuju od mogućeg tsunamija

Potres magnitude 5,5 pogodio je Kretu u Grčkoj u noći s nedjelje na ponedjeljak, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Potres je bio na dubini od 80 km.

Američki geološki zavod (USGS) javio je da se potres magntude 5.5 dogodio 64 km sjeverozapadno od ljetovališta Fri na otoku Kasosu.

EMSC je na Twitteru upozorio građane Krete da se maknu od obala na višu nadmorsku visinu zbog opasnosti od tsunamija, no lokalne vlasti nisu zatražile takve akcije od građana.

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#σεισμός) M6.0 occurred 60 km NE of #Siteía (#Greece) 20 min ago (local time 01:25:00). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/sXIFV6nBL1